Mick Schumacher (18.): «Gute erste Runde»

Die Formel-1-Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin kreuzten die Ziellinie in Spielberg auf den Plätzen 18 und 19. Nach dem Rennen erklärte der Deutsche: «Es war eine Herausforderung.»

Mick Schumacher erlebte bereits in der ersten Runde des Österreich-GP die erste Schrecksekunde. Der Haas-Rookie kam nach wenigen Metern Esteban Ocons Alpine-Renner zu nahe und hatte Glück im Unglück. Der Deutsche, der von Startplatz 19 ins Rennen gegangen war, legte einen langen langen ersten Stint ein und wechselte erst in der 35. Runde auf die harten Reifen. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Achtzehnter.

Hinterher gestand der Formel-2-Meister: «Es war eine Herausforderung. Mit den weicheren Mischungen mussten wir etwas mehr Reifenmanagement betreiben.» Und er erklärte: «Es gab einen Teil des Rennens, in dem unser Tempo an jenes von Alfa Romeo und Williams herangekommen ist. Aber offenbar waren wir nicht in der Lage, diese Rundenzeiten konstant zu halten.»

«Wir werden analysieren müssen, was wir besser machen können, aber dennoch denke ich, dass wir etwas lernen konnten, besonders zu Beginn des Rennens. Wir hatten eine gute erste Runde und waren in der Lage, in der ersten und zweiten Kurve im Pulk zu sein. Also haben wir in dieser Hinsicht viel gelernt», fügte der 22-Jährige an.

Teamchef Günther Steiner fasste zusammen: «Ich denke, jeder ist bereit, nach diesen drei Rennen in Folge nach Hause zu gehen und eine kleine Pause einzulegen, bevor wir uns auf den nächsten GP vorbereiten. Wir haben als Team eine gute Leistung gezeigt, und natürlich stehen in dieser Saison noch ein paar sogenannte Triple-Header an.»

«Wir werden gut vorbereitet sein, aber es ist anstrengend. Vom heutigen Rennen hatten wir das Ergebnis, das wir erwartet haben. Beide Jungs haben eine solide Leistung gezeigt, mehr ist für uns im Moment nicht drin. Wir lernen ständig dazu, und die Fahrer werden immer besser» fügte der Südtiroler an.

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Kollision

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0