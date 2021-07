AlphaTauri-Honda nervt Ferrari: Gasly 6., Tsunoda 7.

Dämpfer für Ferrari im WM-Kampf gegen McLaren um Rang 3 in der Konstrukteurs-Meisterschaft: Die AlphaTauri-Honda von Pierre Gasly und Yuki Tsunoda stehen Ferrari in Sachen WM-Punkte im Weg.

Die Formel 1 ist 2021 eine Vierklassengesellschaft: Den WM-Titel bei Fahrern und Konstrukteuren machen Red Bull Racing-Honda und Mercedes-Benz unter sich aus. WM-Rang 3 werden McLaren oder Ferrari erringen, derzeit steht es hier 120:108 für die Engländer.

Es folgt ein toller Mehrkampf im Mittelfeld: AlphaTauri-Honda hält einen starken fünften Zwischenrang (46 Punkte), gefolgt von Aston Martin (44) und Alpine (31).

Hinten liegt das Trio aus Alfa Romeo (zwei Punkte), Williams und Haas (beide ohne Punkte).

Vor dem Grossen Preis von Österreich hat Ferrari gegen McLaren keine leichte Ausgangslage, denn Lando Norris hat für McLaren einen bärenstarken zweiten Startplatz herausgefahren, während die Ferrari-Fahrer erst auf den Rängen 11 (Carlos Sainz) und 12 (Charles Leclerc) auftauchen.



Eine eindrucksvolle Leistung von AlphaTauri-Honda im Qualifying schmälert die Punktechancen von Ferrari. Pierre Gasly hat den sechsten Startplatz erkämpft, Yuki Tsunoda den siebten.



GP-Sieger Gasly sagt: «Wir konnten unser hohes Niveau in der Qualifikation halten, alles hat nach Wunsch geklappt. Im Rennen wird das Thema Reifen-Management dominierend sein.»



Yuki Tsunoda sagt, nach seiner besten Vorstellung in einem Formel-1-Abschlusstraining (schon in Baku war er Siebter): «Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, es hat mir geholfen, dass wir gleich zwei Mal in Folge auf dieser Bahn fahren. Ich gehe mit viel Zuversicht ins Rennen.»





Abschlusstraining Österreich-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,720

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:03,768

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,014

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,049

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,107

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,273

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,570

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,591

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,618

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,559

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,600

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,719

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,856

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,083

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,009

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,051

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,195

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,427

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,951