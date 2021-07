Toto Wolff (Mercedes): «Verstappen in eigener Liga»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor dem Grossen Preis von Österreich: «Ich fürchte, Max Verstappen fährt in einer eigenen Liga. Für uns wird es im Rennen um Schadensbegrenzung gehen.»

Mercedes steht im Murtal vor einer schwierigen Aufgabe: Lewis Hamilton auf Startplatz 4, Valtteri Bottas schräg versetzt Fünfter, das wird ein hartes Stück Arbeit. Teamchef Toto Wolff macht sich keine Illusionen vor dem Start zum Grossen Preis von Österreich: «Ich fürchte, Max Verstappen fährt vorne in einer eigenen Liga. Für uns wird es im Rennen um Schadensbegrenzung gehen. Ich würde mir wünschen, dass wir es aufs Siegerpodest schaffen.»

«Hoffentlich können wir im Grand Prix eine stärkere Leistung zeigen als im Abschlusstraining. Und wir werden nach jeder Gelegenheit greifen, die sich uns bietet.»

Kein Mercedes-Werksrenner in der ersten Startreihe auf dem Red Bull Ring, das gab es letztemals vor sieben Jahren: 2014 besetzten die Williams-Fahrer Massa und Bottas die erste Reihe, mit Mercedes-Motoren wohlgemerkt.

Kein Mercedes-Fahrer in der Quali unter den besten Drei, das haben wir letztmals vor 70 Rennwochenenden erlebt: In Singapur 2017 bestanden die ersten zwei Startreihen aus Sebastian Vettel (Ferrari) sowie Max Verstappen, dann Daniel Ricciardo (beide Red Bull Racing) und Kimi Räikkönen (Ferrari). Mercedes musste sich damals mit den Rängen 5 (Hamilton) und 6 (Bottas) begnügen.



Der leitende Ingenieur Andrew Shovlin sagt: «Klar hatten wir uns mehr ausgerechnet als die Ränge 4 und 5. Aber wenn du nicht alles perfekt auf die Reihe bringst, dann wirst du bei dieser Leistungsdichte in der Formel 1 und bei einer so kurzen Runde ganz schnell nach hinten durchgereicht.»



«Die höhere Pistentemperatur am Samstag ist uns nicht entgegengekommen. Wir haben es nicht geschafft, den weichsten Pirelli-Reifen ins beste Betriebsfenster zu bringen. Unsere Gegner haben auf dieser C5-Mischung nochmals einen Schritt nach vorne gemacht, wir hingegen nicht.»



«Gut ist, dass wir mit dem mittelharten Reifen in den WM-Lauf gehen können. Nun wollen wir mit einem soliden Renn-Speed vorrücken.»





Abschlusstraining Österreich-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,720

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:03,768

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:03,990

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:04,014

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:04,049

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,107

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:04,273

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,570

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:04,591

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:04,618

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:04,559

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:04,600

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,719

14. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:04,856

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,083

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:05,009

17. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:05,051

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:05,195

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,427

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:05,951