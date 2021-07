Sebastian Vettel über Crash: «Ein Missverständnis»

Der deutsche Aston-Martin-Star Sebastian Vettel beendete den Österreich-GP im Kiesbett, weil er mit Kimi Räikkönen zusammengeriet. Der vierfache Weltmeister verzichtete hinterher auf Kritik.

Die Kollision ereignete sich in der letzten Rennrunde des Österreich-GP: In der fünften Kurve räumte Kimi Räikkönen Sebastian Vettel ab, beide landeten im Kiesbett, der Finne wurde auf Platz 16 gewertet, der Aston-Martin-Star aus Deutschland musste sich mit dem 17. Rang begnügen. Dennoch verzichtete er darauf, Kritik am Weltmeister von 2007 zu üben.

«Ich weiss nicht, was passiert ist, es war sicherlich ein Missverständnis mit Kimi», wiederholte der vierfache Champion im Minutentakt, als er vor die TV-Kameras trat. «Ich bin mir sicher, dass es von keinem von uns Beiden Absicht war.»

«Ich denke, wir hätten eh nicht mehr in die Punkte fahren können, und ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, was ich sicherlich noch tun werde», sagte Vettel über den befreundeten Ex-Teamkollegen. «Ich war innen und ich glaube, ich war vorn, aber das muss ich mir nochmals anschauen.»

Und der 53-fache GP-Sieger betonte: «Wir waren einfach zu langsam, das Auto selbst hat sich gut angefühlt, aber uns fehlte einfach der Speed, um in die Punkte zu fahren. Das Rennen selbst war okay, aber natürlich bin ich etwas enttäuscht, weil es keine WM-Zähler gab.» Mit Blick aufs nächste Rennen in Silverstone wagte er noch keine Prognose: «Schwer zu sagen, wie die Chancen stehen, es ist eine andere Strecke.»

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Kollision

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0