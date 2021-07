Sprint-Qualifying Silverstone: FIA hat schon Plan B

Die Meinungen gehen weit auseinander: Wird das neue Format Sprint-Qualifying als Mini-GP über 17 Runden in Silverstone ein Knaller oder ein Schlafmittel? Die FIA hat schon Plan B bereit.

Samstag, 17. Juli 2021, wird für die Königsklasse vielleicht ein wegweisender Tag: Erstmals in der Geschichte der Formel 1 wird ein so genanntes Sprint-Qualifying durchgeführt, ein Mini-Rennen über die Distanz von 100 Kilometern. Auf der Traditionsstrecke von Silverstone entspricht dies 17 Runden. Ein Sprint-Qualifying wird es auch in Monza geben sowie auf einer dritten, noch nicht bestimmten Rennstrecke.

Das Ergebnis des kurzen Laufs vom Samstagnachmittag erzeugt dann die Startaufstellung vom Sonntag. Für die ersten Drei gibt es WM-Punkte (drei für den Ersten, zwei für den Zweiten, einen für den Dritten), und Formel-1-Sportchef Ross Brawn glaubt, dass die Fans viel Action serviert bekommen werden. Weltmeister Lewis Hamilton erwartet eher eine Prozession.

Auf jeden Fall liegt bereits Plan B bereit, wie Formel-1-Rennleiter Michael Masi am Red Bull Ring bestätigt hat. Der Australier sagt: «Wir hatten zahlreiche Sitzungen darüber, wie das Format aussehen und wie ein solches GP-Wochenende ablaufen sollte. Die Team-Manager der Rennställe sowie die Vertreter der Formel 1 und des Autosport-Weltverbands FIA sind sich darüber einig – es könnten Situationen auftreten, an die wir nicht gedacht hatten.»

«Aus diesem Grund gehen wir ganz pragmatisch an die Arbeit. Wir ziehen das jetzt in Silverstone durch, und dann sehen wir uns genau an, was funktioniert hat, was nicht und was vielleicht noch etwas Feinschliff braucht. Alle gehen an dieses Experiment sehr offen heran. Wir haben hier die Gelegenheit, etwas Neues zu versuchen und zu sehen, ob dies unseren Sport bereichert. Aber jeder weiss, dass wir notfalls daran arbeiten müssen.»



Der Trainings/Quali-Ablauf sieht in Silverstone nach heutigem Stand so aus (alle Zeiten gemäss mitteleuropäischer Sommerzeit):



Freitag, 16. Juli: 15.30–16.30 Freies Training

Freitag, 16. Juli: 19.00–20.00 Qualifying

Samstag, 17. Juli: 13.00–14.00 Freies Training

Samstag, 17. Juli: 17.30 Sprint Qualifying (17 Runden)

Sonntag, 18. Juli: 16.00 Britischer Grand Prix (52 Runden)





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0