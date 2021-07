Toto Wolff (Mercedes): «Angenehm ist das nicht»

Mercedes ist erstmals in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 in argen Schwierigkeiten: 44 Punkt Rückstand auf Red Bull Racing-Honda. Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Angenehm ist das nicht.»

Das hat es seit Beginn der Turbohybrid-Ära in der Königsklasse 2014 noch nie gegeben: Mercedes-Benz liegt deutlich zurück. In der Fahrerwertung ist Max Verstappen mit drei Siegen in Folge seinem Widersacher Lewis Hamilton um 32 Punkte enteilt; in der Markenwertung hat Red Bull Racing 44 Punkte Vorsprung auf die Dauer-Weltmeister von Mercedes-Benz.

Wie gewohnt redet Mercedes-Teamchef Toto Wolff nichts schön: «Angenehm ist das nicht. Aber es ist eine neue Erfahrung, von der ich überzeugt bin – sie wird uns langfristig noch stärker machen. Ich spüre, welch fabelhafte Einstellung unsere Leute haben, ihre Haltung ist gewissermassen das Immunsystem des Rennstalls.»

Der 49-jährige Wiener glaubt: «Dieses Immunsystem muss dann wirken, wenn die Dinge schlecht laufen. Nach sieben Titeln in Folge sind wir nun in der Lage, dass wir sehr vielen Widrigkeiten trotzen müssen. Eines Tages werden wir auf diese Phase zurückblicken und sagen: Das war notwendig, um noch schlagkräftiger zu werden.»

«All diese Jahre haben wir uns bemühen müssen, bei einer tollen Leistungsfähigkeit die Füsse auf dem Teppich zu behalten. Nun sind wir in einer ganz anderen Situation. Aber wir geben nicht auf. Wir werden erst dann aufgeben, wenn die mathematische Chance auf den Titelgewinn dahin wäre.»





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0