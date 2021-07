Grossbritannien-GP: Sergio Pérez startet aus der Box 18.07.2021 - 15:43 Von Otto Zuber

© LAT Sergio Pérez

Sergio Pérez wird das zehnte Rennen der Formel-1-Saison auf dem Silverstone Circuit aus der Boxengasse in Angriff nehmen, George Russell muss von Position 12 losfahren. So starten die GP-Stars in Grossbritannien.