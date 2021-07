2. Training, Budapest: Mercedes-Duo vor Verstappen

In der zweiten freien Trainingsstunde auf dem Hungaroring blieb Valtteri Bottas der Schnellste. Lewis Hamilton reihte sich direkt hinter dem Finnen ein, Max Verstappen musste mit dem dritten Platz Vorlieb nehmen.

In der Mittagspause hatte sich der Hungaroring auf mehr als 63 Grad Celsius aufgeheizt, bevor die GP-Piloten die Arbeit wieder aufnehmen durften und die Strecke füllte sich schnell. Valtteri Bottas übernahm mit 1:18,376 min die Spitzenposition vor Max Verstappen, der am Morgen die Bestzeit aufgestellt hatte.

Dem Niederländer fehlten knapp zwei Zehntel auf die Bestmarke des Finnen, Mercedes-Star Lewis Hamilton trennten mehr als drei Zehntel von seinem Teamkollegen. Verstappen legte gleich nach und verkürzte seinen Rückstand auf 46 Tausendstel.

Bereits nach fünf Minuten wurde die erste Rundenzeit für ungültig erklärt: Nikita Mazepin hatte wie schon am Vormittag in der elften Kehre die Streckenbegrenzung überschritten. Der Russe belegte Position 19, hinter ihm fand sich Rookie Yuki Tsunoda wieder. Der Japaner hatte seinen AlphaTauri-Renner in der ersten Session ausgangs der vierten Kurve in die Streckenbegrenzung gesetzt und musste sich noch gedulden.

Bottas drückte die Bestmarke in den ersten 15 Minuten auf 1:18,248 min, doch es dauerte nicht lange, bis sich sein Teamkollege mit 1:18,140 min an die Spitze setzte. Nach 20 Minuten meldete sich Sebastian Vettel auf den vorderen Rängen: Der Aston Martin-Star kam bis auf 88 Tausendstel an die Messlatte von Hamilton heran und reihte sich damit auf der zweiten Position ein.

Doch dabei blieb es natürlich nicht, erst setzte sich Pierre Gasly an die Spitze, dann legte Bottas auf den weichen Reifen mit 1:17,012 min nach. Daran kam auch Hamilton zunächst nicht heran. Der siebenfache Weltmeister war nur 27 Tausendstel langsamer als sein Teamkollege.

Zur Halbzeit lautete die Top-10-Reihenfolge: Bottas vor Hamilton, Esteban Ocon, Gasly, Vettel, Lando Norris, Lance Stroll, Verstappen, Charles Leclerc und Carlos Sainz. Dahinter folgten Sergio Pérez, Fernando Alonso, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher, Kimi Räikkönen, Mazepin und Tsunoda, wobei am Auto des Japaners immer noch eifrig geschraubt wurde.

Abgesehen von Räikkönen und Mazepin waren zum Start der zweiten FP2-Hälfte alle Fahrer auf den weichen Gummis unterwegs, entsprechend viel Bewegung gab es auf dem Zeitenmonitor. Verstappen kämpfte mit Untersteuern, schaffte aber dennoch die drittschnellste Rundenzeit, während Giovinazzi eine Rundenzeit einbüsste, weil er wie Mazepin zuvor in Kurve 11 die Strecke verlassen hatte.

Auch eine Viertelstunde vor dem Ende des zweiten Training war Tsunoda noch nicht ausgerückt, die Konkurrenz drehte derweil fleissig ihre Runden, um sich auf das Rennen am Sonntag vorzubereiten. An den Rundenzeiten änderte sich in dieser Phase kaum etwas, denn die meisten Piloten absolvierten ihre Longruns.

Verstappen bekundete seine Mühe mit einem ausbrechenden Heck und beschwerte sich am Funk darüber, während Hamilton eine Rundenzeit einbüsste, weil auch er in Kurve 11 die Piste verliess. Tsunoda liess sich kurz vor dem Ende der Session blicken, der AlphaTauri-Rookie schaffte nur eine gezeitete Runde und beendete das Training auf Position 17.

2. Training, Budapest

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,012 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,039

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,310

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,759

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,824

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,113

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,169

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,228

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,313

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,320

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,370

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,441

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,737

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,277

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,292

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,479

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,671

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,817

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,186

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,881

1. Training, Budapest

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,555 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,616

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,722

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,115

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,181

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,385

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,391

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,466

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,649

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,755

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,765

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,770

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,989

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,265

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,724

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,824

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,383

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,639

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,992

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,889