Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): «Das liegt nur an mir»

Nach zehn Rennen der Saison 2021 steht Kimi Räikkönen weiterhin mit nur einem WM-Punkt da. Vor dem Rennen auf dem Hungaroring sagt der «Iceman»: «Es liegt nur an mir, ob ich weitermache oder nicht.»

Bei Fragen über seine Zukunft pflegt Kimi Räikkönen ein Gesicht zu machen, das ungefähr sagt: «Was mache ich hier?» Der 41-jährige Finne verschränkt dann jeweils trotzig die Arme, und vermutlich würde er sich lieber einer Wurzelbehandlung unterziehen, als die ständig wiederkehrenden Fragen nach seiner Zukunft beantworten zu müssen.

Also eine kurze Standortbestimmung: Zehn von 23 Formel-1-Rennen 2021 sind gefahren, und Kimi Räikkönen ist mit nur einem Punkt WM-15. (Zehnter in Monaco). Weil der Finne dazu drei elfte Ränge vorweisen kann, sein Alfa Romeo-Stallgefährte Antonio Giovinazzi hingegen nur einen, taucht «Iceman» in der Zwischenwertung einen Platz vor dem Italiener auf.

Nicht dass dies dem Finnen etwas bedeuten würde, wie wir schon vor zwanzig Jahren gelernt haben, als Kimi in seinem ersten Grand Prix als Sechster auf Anhieb einen Punkt holte und Teamchef Peter Sauber danach erzählte: «Wir sassen am Sonntagabend bei einem Bierchen zusammen, alle waren total glücklich. Nur Kimi bedauerte, dass er nicht auf dem Siegerpodest gestanden hatte. Für ihn gab es nur den Sieg, der Rest interessierte ihn nicht.»

Nach dem Österreich-GP und einem Crash ausgerechnet mit seinem besten Kumpel Sebastian Vettel gab es für den Weltmeister von 2007 viel Kritik. In Fan-Foren war gnaden- und respektlos davon die Rede, dass der GP-Veteran wohl eine Brille brauche und dem Rücktritt näherkomme. Doch kritische Stimmen waren dem 21-fachen GP-Sieger schon immer herzlich schnuppe. Räikkönen hat jeweils in solchen Situationen gesagt: «Es bringt nichts, darüber zu sprechen, was schon passiert ist.»

«Es liegt allein an mir, ob ich weitermache oder nicht. Aber ich habe mir darüber noch nicht viele Gedanken gemacht.»



Am Hungaroring fährt der 340-fache GP-Teilnehmer immer stark: neun Podestplätze, ein Sieg. «Früher lief es hier immer toll, ich fühle mich auf dieser Strecke wohl. Aber das Layout ändert kaum etwas, was die Konkurrenzfähigkeit angeht. Etwas weniger Geraden als üblich, das wird uns nicht schaden, aber das Grundproblem bleibt – wir müssen in der Qualifikation vorrücken, denn besonders hier gibt der Startplatz vor, wo du im Rennen landen wirst.»



«Es ist kein Geheimnis, dass die erste Saisonhälfte nicht so verlaufen ist, wie wir uns das erhofft hatten. Es gab Rennwochenenden, wo wir schnell genug waren, einen neunten oder zehnten Platz einzufahren, meist liegen wir aber unmittelbar hinter den Top-Ten. Am Ziel hat sich nichts geändert – wir wollen Punkte sammeln.»





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision





WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0