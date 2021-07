FIA-Urteil: Keine neue Strafe für Lewis Hamilton!

Die Rennkommissare des britischen Grand Prix haben entschieden: Red Bull Racing kann ihrer Ansicht nach keine gravierenden neuen Erkenntnisse vorlegen, das Ergebnis von Silverstone hat damit Bestand.

Red Bull Racing ist mit dem Vorstoss gescheitert, gegen Lewis Hamilton eine Strafverschärfung zu erwirken. Die vierfachen Weltmeister aus Milton Keynes waren nach der Kollision zwischen dem Weltmeister und Max Verstappen der Ansicht: Eine Zehnsekunden-Strafe gegen den Rekord-Champion sei nicht streng genug, angesichts der Tatsache, dass der Mercedes-Star nach der Berührung mit dem Wagen des Niederländers zum Sieg fuhr, während sich Verstappen im Krankenhaus wiederfand und ohne Punkte blieb.

Gemäss Reglement des Autosport-Weltverbands FIA hat ein Rennstall die Möglichkeit, einen Fall wie in Silverstone neu aufzurollen. Um eine Änderung des Urteils zu erwirken, müssen jedoch «signifikante, neue Beweise vorgelegt werden», wie es im Sport-Kodex heisst.

Ebenfalls gemäss Reglement müssen sich die gleichen Rennkommissare mit dem Fall befassen wie im betreffenden Rennen, in Silverstone waren das: Nish Shetty (Singapur), Dennis Dean (USA), Eric Cowcill (England), Emanuele Pirro (Italien) und Loic Bacquelaine (Belgien).

Dieses Quintett kam am Abend des 29. Juli zum Schluss – es wurde nichts vorgelegt, welche eine Neueinschätzung der Strafe für Lewis Hamilton rechtfertigen würde.



Über Videokonferenz waren zugeschaltet, von Mercedes Ron Meadows (Sportchef), Andrew Shovlin (leitender Ingenieur) sowie James Vowles (Chef-Stratege); von Red Bull Racing Christian Horner (Teamchef), Ben Waterhouse (leitender Ingenieur) sowie Jonathan Wheatley (Sportchef).



Vorgelegt wurden von Red Bull Racing eine Anzahl Bilder, die anhand von GPS-Daten hergestellt wurden, dazu ein Vergleich jenes Überholmanövers von Lewis Hamilton, mit dem er am Ferrari-Fahrer Charles Leclerc vorbeiging. RBR wollte darlegen, dass Hamilton beim Duell mit dem Monegassen Leclerc links viel mehr Raum offenliess oder, anders gesagt, dass Hamilton rechts viel näher am Scheitelpunkt lag als beim Manöver gegen Verstappen.



Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision





WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0