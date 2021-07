Silverstone-Crash: Stewards überraschen Verstappen

Dass die Regelhüter in ihrer Urteilsbegründung zum Silverstone-Crash Lewis Hamilton nicht als alleinigen Unfallverursacher ausgemacht haben, überrascht Red Bull Racing-Star Max Verstappen.

Die Urteilsbegründung für die 10-Sekunden-Strafe, die Lewis Hamilton in Silverstone für den Crash mit Max Verstappen im Grossbritannien-GP kassiert hat, benennt den späteren Sieger als hauptsächlichen Unfallverursacher. Der Mercedes-Star sei «überwiegend» für die Kollision verantwortlich, die nur einen minimalen Schaden am Renner des späteren Siegers, für den Gegner aber einen harten Einschlag in die Reifenstapel, einen Besuch im Krankenhaus, einen schmerzlichen Nuller und einen Millionenschaden für dessen Team zur Folge hatte.

In klaren Fällen wird der Unfallverursacher als gänzlich schuldig bezeichnet. Das war in Silverstone aber nicht der Fall, wie Verstappen in der FIA-Auftaktpressekonferenz zum Ungarn-Wochenende erfuhr. Der Niederländer reagierte mit Verwunderung und erklärte: «Ganz ehrlich, ich habe die Urteilsbegründung nicht gelesen», gestand er mit Verweis, dass er sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Hubschrauber Richtung Krankenhaus befunden hatte.

«Ich denke nicht, dass ich dort etwas falsch gemacht habe», sprach sich Verstappen von jeglicher Schuld frei. «Wir haben hart gekämpft und die Copse ist natürlich eine sehr schnelle Ecke. Aber ich sehe nicht, wie ich irgendwie Anteil an der Schuld haben kann. Er bog in die Kurve ein und natürlich wollte ich ihm kein leichtes Spiel bereiten. Aber sobald er innen neben mir war, liess ich ihm Platz.»

«Was hatten sie denn erwartet, dass ich komplett von der Strecke fahre und danach meine Position halte?», fragte der WM-Leader spitz. «Wahrscheinlich heisst es dann, dass man nicht neben die Strecke fahren darf. Ich bin also überrascht, dass ich da auch einen kleinen Teil der Schuld tragen soll.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0