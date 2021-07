Fernando Alonso: «40 ist nur eine Zahl»

Formel-1-Star Fernando Alonso feierte am gestrigen Donnerstag seinen 40. Geburtstag. Der zweifache Weltmeister gesteht: Er hätte nicht gedacht, in diesem Alter noch Rennen zu fahren.

Natürlich konnte Fernando Alonso an seinem 40. Geburtstag das Thema «Alter» nicht vermeiden, als er sich zur gewohnten FIA-Auftaktpressekonferenz den Fragen der Journalisten stellte. Der Asturier erklärte: «Ich fühle mich gut, sicherlich nicht wie 40. Es ist nur eine Zahl, aber es überrascht mich selbst, sie überall zu sehen – denn mein Team hat das ganze Motorhome damit dekoriert.»

«Ich fühle mich nicht so alt, aber es ist, wie es ist», fügte der Champion von 2005 und 2006 an. Dass er ausgerechnet am Hungaroring seinen runden Geburtstag feierte, auf dem er 2003 seinen ersten GP-Sieg errang, freute den GP-Star. Auf die Frage, ob er sich damals vorgestellt hatte, noch mit 40 Jahren Rennen zu fahren, gestand er: «Nein, wahrscheinlich nicht. Man lebt ja nur im Augenblick und denkt nicht zu sehr über die Zukunft nach, wenn man noch jung ist. Man fokussiert sich ganz aufs Rennwochenende.»

Mittlerweile sei das anders, beteuerte Alonso daraufhin. Und er erklärte: «Ich kenne den Sport besser, die Formel 1 und die Dinge, die sie so einzigartig machen. Als ich in den GP-Zirkus aufstieg, kam ich aus einer sehr kleinen Stadt in Nordspanien. Ich hatte keinerlei Erfahrung und kam in diese Welt. Es dauert fünf, sechs, sieben Jahre, bis du dich an alles gewöhnt hast. Nun ist es etwas anders, du weisst, wie der Hase läuft und kannst alles etwas mehr geniessen.»

«Wenn ich gegen mein jüngeres Ich von vor zehn Jahren fahren würde, dann bin ich mir sicher, dass ich mich schlagen würde. Wegen der Erfahrung, die ich seitdem sammeln konnte. Ich habe sicherlich das Gefühl, ein besserer Fahrer zu sein, und noch habe ich keine grauen Haare oder Rückenprobleme», scherzte er später bi den Kollegen von «Sky Sports F1». «Derzeit geniesse ich die Vorteile des Alters und spüre noch keine Nachteile. Ich fühle mich fit und bereit.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0