Nico Rosberg zum Duell Hamilton–Verstappen: Fabelhaft

Nach der Kollision von Silverstone ist bei der Rivalität zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton richtig Pfeffer in der Suppe. Formel-1-Champion Nico Rosberg sagt: «Das ist für uns alle doch fabelhaft.»

Weltmeister Damon Hill hat festgehalten: «Ich kann mich aus den vergangenen Jahren nur an eine Situation erinnern, in welcher Lewis Hamilton beim Zweikampf so aggressiv vorgegangen ist – das war gegen Nico Rosberg in Spanien 2016, als am Ende beide Silberpfeile neben der Bahn lagen.» Der lachende Dritte damals: Max Verstappen, der bei seinem ersten Einsatz für Red Bull Racing gleich gewann.

Fünf Jahre später sind Verstappen und Hamilton aneinander geraten, ihre Kollision beim britischen Grand Prix ist das dominierende Thema im Fahrerlager des Hungarorings und in Fan-Foren. Nico Rosberg, inzwischen Formel-1-Experte von Sky, sagt: «Gesundheit geht über alles, also war ich zunächst einmal froh zu hören, dass es Max abgesehen von Prellungen gut geht.»

«Nachdem man in dieser Hinsicht aufatmen konnte, muss man zu diesem tollen Duell sagen – das ist doch fabelhaft. Ich bin ja nicht nur Experte von Sky, ich bin letztlich auch Fan, und das ist mitreissend. Ich kann es kaum erwarten, wie diese Geschichte in Ungarn weitergeht. Ich hätte das sogar bei der Pressekonferenz vom 29. Juli so gesteuert, dass die beiden nebeneinander sitzen müssen.»

Noch immer wird darüber diskutiert, ob Lewis Hamilton die Kollision nicht hätte vermeiden müssen, und auch das Thema Strafmass wird heiss besprochen. Nico findet: «Das Duell war von Anfang an auf Messers Schneide, und am Ende war es ganz leicht über der Grenze. Deshalb ruft die Berührung so unterschiedliche Ansichten hervor. Hätte ich das Sagen gehabt, hätte ich das als Rennzwischenfall eingestuft.»

Der Wiesbadener erkennt im Duell Hamilton gegen Verstappen auch «ein Duell der Generationen. Ich gehe davon aus, dass die sich auch weiterhin keinen Zentimeter schenken. Die Leute haben vielleicht schon vergessen, dass es bereits in Imola zum Wagenkontakt gekommen ist, damals kurz nach dem Start beim Einbiegen in die erste Kurve. Davon kommt gewiss noch mehr, und mich erinnert das schon an eine Ablösung, an den Wechsel von einer Generation zur nächsten. Wie Michael Schumacher, der auf Ayrton Senna folgte. Oder wie Fernando Alonso, der Schumi das Leben schwermachte.»

Findet auch Rosberg, dass Hamilton in England ungewohnt aggressiv vorgegangen ist? Nico antwortet: «Es hatte gewiss damit zu tun, dass der Rückstand von Lewis schon auf 33 Punkte angewachsen war. Er spürte vielleicht, dass ihm die Titelchance langsam durch die Finger rinnt, gegen einen Gegner in einem schnelleren Auto. Ich kann mir auch vorstellen, dass Lewis gedacht hat: ‘Das hier ist Silverstone. Das ist mein Rennen! Hier lasse ich mir den Sieg ganz bestimmt nicht wegschnappen.’ Und wenn dann beide draufhalten und keiner nachgibt, dann ist eine Kollision eben unvermeidlich.»





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision



WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0