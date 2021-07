FP1 Budapest: Bestzeit von Max Verstappen

Red Bull Racing-Star Max Verstappen war im ersten freien Training mit seiner Rundenzeit von 1:17,555 min der Schnellste, Lewis Hamilton blieb etwas mehr als eineinhalb Zehntel langsamer.

Die Formel-1-Piloten wurden zum ersten freien Training in Budapest von einem strahlend blauem Himmel und 30,5 Grad Celsius Aussentemperatur begrüsst. Der Hungaroring hatte sich auf 50,6 Grad aufgeheizt, als die ersten Piloten auf die Strecke fuhren. Es dauerte eine Weile, bis auch WM-Leader Max Verstappen die Arbeit aufnahm und mit seiner ersten schnellen Runde, die er auf den harten Reifen drehte, übernahm er mit 1:19,725 min die Spitzenposition.

Nach zehn Minuten legte der Niederländer, der den Crash-Motor von Silverstone im Heck hatte, mit 1:19,366 min eine neue Messlatte. Lewis Hamilton, der die zweite Position belegte, war auf seiner Runde auf der harten Mischung knapp fünf Zehntel langsamer geblieben. So dauerte es nicht lange, bis sich Valtteri Bottas und Lando Norris zwischen die beiden Titelrivalen schoben.

Eine Viertelstunde nach dem Start der Session wurden zum ersten Mal die gelben Flaggen gezeigt. Den Grund dafür lieferte Fernando Alonso, der in seinem Alpine-Renner in der vierten Kurve einen Dreher hinlegte. Der Spanier, der am Vortag seinen 40. Geburtstag gefeiert hatte, verlor beim Rutschen über die Randsteine ein kleines Teil und konnte aus eigener Kraft weiterfahren.

Zwei Minuten später legte auch AlphaTauri-Rookie Yuki Tsunoda einen Dreher hin. Der Japaner tat dies allerdings in der neunten Kurve. Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo und Haas-Neuling Nikita Mazepin mussten in den ersten 20 Minuten eine Streichung der Rundenzeit hinnehmen. Der Italiener war in der vierten Kurve neben der Piste, sein russischer Berufskollege unternahm in Kurve 11 einen Ausritt.

Drei Minuten vor Halbzeit schaffte Bottas auf den weichen Reifen eine Rundenzeit von 1:17,616 min, sein Teamkollege Hamilton, der auch auf den weichsten Gummis ausrückte, blieb vorerst 0,38 sec langsamer. Danach forderte der siebenfache Weltmeister eine Anpassung der Flügeleinstellung, weil er offensichtlich mit Untersteuern zu kämpfen hatte.

Rote Flagge wegen Crash von Yuki Tsunoda

Zur Halbzeit führte Bottas die Zeitenliste vor Hamilton und Verstappen an. Esteban Ocon, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Norris, Charles Leclerc und Alonso folgten auf den weiteren Top-10-Positionen vor Tsunoda, George Russell, Daniel Ricciardo, Robert Kubica (der im Alfa von Kimi Räikkönen am ersten Training teilnehmen durfte), Nicholas Latifi, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Giovinazzi und Mazepin.

20 Minuten vor dem Ende der ersten Trainingsstunde wurden die roten Flaggen gezeigt, denn Rookie Tsunoda flog Ausgangs der vierten Kurve ab und rutschte rückwärts in die Streckenbegrenzung. Der Renner von Tsunoda wurde schnell von der Piste geschafft, sodass die GP-Stars noch 14 Minuten hatten, um ihr FP1-Programm zu beenden.

Verstappen unternahm gleich auf den weichen Reifen einen Versuch und schaffte die 4,381 km in 1:17,555 min, womit er wieder die Spitzenposition übernahm. Fünf Minuten vor dem Ende wurde auch Schumacher eine Rundenzeit gestrichen. Der Rookie aus Deutschland war in der vierten Kurve neben der Strecke.

Bis auf Gasly, Crashpilot Tsunoda und Giovinazzi, der technische Probleme bekundete, waren in den letzten Minuten alle Fahrer auf der Bahn. An der Spitze änderte sich nichts mehr, Verstappen durfte sich über die erste Bestzeit des Wochenendes freuen.

1. Training, Budapest

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,555 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,616

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,722

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,115

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,181

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,385

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,391

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,466

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,649

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,755

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,765

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,770

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,989

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,265

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,724

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,824

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,383

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,639

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,992

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,889