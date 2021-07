Max Verstappen (3.): «Das ist doch dummer Scheiss!»

Startplatz 3 für Max Verstappen auf dem Hungaroring: Fans des Red Bull Racing-Stars buhten Lewis Hamilton danach aus. Max platzte aber wegen etwas Anderem der Kragen: «Das ist doch dummer Scheiss!»

Das gab viel zu reden: Lewis Hamilton kroch aus der Boxengasse und während der Aufwärmrunde zur letzten schnellen Runde nur so auf der Bahn herum, es war offensichtlich, dass er um nichts in der Welt den dahinter fahrenden Max Verstappen passieren lassen würde.

Ergebnis: Keiner der beiden WM-Anwärter konnte seine Zeit aus dem ersten Quali-Versuch im dritten Segment verbessern. Das passte Hamilton prima ins Konzept, denn er und Bottas hatten im ersten Versuche schnellere Zeiten gefahren als Verstappen.

Der WM-Leader sagt: «Wir haben uns gewissermassen im Rückwärtsgang bewegt. Ich fühle nicht mehr den gleichen Grip wie zuvor. Ob das an der Strecke lag oder an den Reifen? Keine Ahnung. Ich weiss nur, dass die Balance weg war. Und wenn du dich auf dieser Strecke nicht komplett wohl fühlst, dann wird das nichts.«

«Ich bin überzeugt, dass wir eine Chance auf die Pole-Position hatten, aber wir sind nicht so schnell wie erhofft – das müssen wir ergründen. Glücklich bin ich darüber nicht, aber ich dann es auch nicht ändern.»

Findet Max, dass die langsame Aufwärmrunde von Hamilton seinen letzten Versuch kompromittiert hat? «Schwer zu sagen. Klar waren die Reifen danach nicht optimal auf Temperatur. Aber ich hätte ohnehin nicht vier Zehntelsekunden aufgeholt.»

Zu Buhrufen gegen Lewis Hamilton sagt Max: «Das ist nie nett, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dies einen Athleten besonders beeindruckt.»



Als Verstappen gefragt wird, was passiert, wenn er am Sonntag Rad an Rad gegen Hamilton antritt, ob wir vielleicht wieder mit einer Kollision rechnen müssen, platzt Max der Kragen: «Also das ist einfach lächerlich, das ist doch dummer Scheiss! Wir haben den ganzen Donnerstag diese verdammten Fragen beantwortet, und ich habe echt genug davon. Es ist einfach so, dass wir Racer sind, wir fahren hart, aber fair. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen.»





Qualifying Hungaroring

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,419

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,734

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:15,840

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,421

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,483

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,489

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,496

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,653

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:16,715

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,750

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,871

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,893

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,564

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,573

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, ohne Zeit *

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,919

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,944

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,036

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,922

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, ohne Zeit **

* Unfall im zweiten Quali-Segment

** Unfall im dritten freien Training, an Quali nicht teilgenommen