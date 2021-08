Mika Häkkinen: «Red Bull Racing ist unter Druck»

Der frühere GP-Pilot Mika Häkkinen bewertet die WM-Situation nach dem ereignisreichen Grand Prix in Ungarn und erklärt, warum Red Bull Racing eine besonders schwierige Herausforderung meistern muss.

Natürlich weiss auch Mika Häkkinen aus seiner aktiven Rennfahrer-Zeit: Im WM-Spitzenduell kann sich das Kräfteverhältnis schnell drehen. Auch im aktuellen WM-Fight von Mercedes und Red Bull Racing zeigt sich das – nach dem elften Rennwochenende der Saison steht wieder die Sternmarke ganz oben in der WM-Tabelle, auch Lewis Hamilton hat den ersten Zwischenrang in der Fahrer-Wertung zurückerobert.

In seiner jüngsten Analyse für den Wettanbieter «Unibet» erklärt Häkkinen denn auch: «Die WM kann sich meiner Erfahrung nach an einem Wochenende drehen, und auch wenn es noch lange dauert, bis das Saisonende naht, so fühlt es sich doch an, als hätte das Rennen in Ungarn die Saison verändert.»

«Red Bull Racing ist nun unter Druck», ist sich der Finne sicher. «Und es wird nicht einfach werden, darauf zu reagieren, denn in den kommenden Grands Prix in Spa und Monza sollte Mercedes gut unterwegs sein», warnt der 20-fache GP-Sieger, der keine Prognose für den restlichen WM-Verlauf abgeben will.

«Es ist nicht vorhersehbar, welche Kombination aus Team und Fahrer die WM für sich entscheiden wird», erklärt Häkkinen. «Das Kräfteverhältnis hat sich innerhalb von zwei Wochen verändert und ih denke, wir werden das auch in der zweiten Saisonhälfte noch ein paar Mal erleben.»

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Disqualifikation

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen*

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0

* WM-Stand nach der Disqualifikation von Vettel