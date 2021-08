Formel 1 2021: So hat sich Sky bis jetzt geschlagen

Die Formel 1 läuft in Deutschland exklusiv auf Sky

Die ersten elf Saisonrennen der Formel 1 sind absolviert, erstmals ist die Königsklasse zum Großteil nur im Pay-TV zu sehen. Wie war der Zuspruch bei Sky?

In dieser Saison ist im TV in Sachen Formel 1 vieles anders. RTL hat sich aus der Übertragung der Königsklasse zum Großteil zurückgezogen, zeigt nur noch vier Rennen im Free-TV.

Stattdessen wird die Formel 1 jetzt exklusiv im Pay-TV auf Sky gezeigt. Es war klar, dass der Zuspruch darunter sehr deutlich leiden würde, in Deutschland saßen in der Saison 2020 unter dem Strich rund 4,5 Millionen Fans pro Rennen vor dem Fernseher.

Bei RTL waren es immerhin noch 3,98 Millionen Fans im Schnitt, Sky kam auf 550.000 Zuschauer.

Und wie sieht es für Sky 2021 aus? Nach dem starken Start mit 1,12 Millionen Zuschauern in Bahrain sackte die Quote ein wenig zurück, unter dem Strich steht der Pay-TV-Sender bei einem Schnitt von 724.000 Zuschauern pro Rennen.

RTL wird nach der Sommerpause die Rennen in Monza und Brasilien im Free-TV zeigen. Bei den ersten beiden Läufen 2021 lief es durchwachsen: Das Rennen in Imola sahen 4,16 Millionen, den Lauf in Barcelona allerdings nur 2,5 Millionen.

Die Quoten 2021 in der Übersicht

Bahrain: Sky 1,12 Millionen/Servus TV 639.000

Imola: Sky 770.000/RTL 4,16 Millionen/ORF 772.000

Portugal: Sky 840.000/ServusTV 743.000

Spanien: Sky 460.000/RTL 2,5 Millionen/ORF 570.000

Monaco: Sky 800.000/Servus TV 673.000

Baku: Sky 742.000/ORF 648.000

Frankreich: Sky 752.000/Servus TV 523.000

Steiermark: Sky 577.000/Servus TV 534.000

Österreich: Sky 676.000/ ORF 677.000/Servus TV 112.000

Großbritannien: Sky 600.000/ORF 710.000

Ungarn: Sky 630.000/Servus TV 617.000

Ungarn-GP, Budapest (nach Ausschluss Vettel)

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0