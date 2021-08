Schock in Belgien: Spa-CEO Nathalie Maillet ist tot

Schockierende Nachricht aus Belgien: Nathalie Maillet ist tot, CEO des Circuit de Spa-Francorchamps. Erste Anzeichen deuten auf ein Beziehungsdelikt hin, dem die 51-jährige Französin zum Opfer gefallen ist.

Grauenvolle Nachrichten aus Belgien: Die Polizei hat am frühen Morgen des 15. August in einem Haus in Gouvy (Luxemburg) drei Leichen gefunden habe, darunter die Französin Nathalie Maillet Dubois (51), Geschäftsleiterin der Traditionsstrecke Circuit de Spa-Francorchamps.

Die Zeitung «La Dernière Heure» berichtet, dass es sich bei den Verstorbenen um Maillet, ihren Lebensgefährten sowie eine Geliebte handeln soll, als Täter wird der Mann beschrieben, der sich danach selber gerichtet habe. Die Medien gehen von einem Eifersuchtsdrama aus.

Véronique Léonard, die Bürgermeisterin von Gouvy, hat den Polizei-Einsatz um 2.30 Uhr morgens bestätigt und spricht von «einem Doppelmord mit anschliessendem Selbstmord».

Die Rennstrecke von Spa-Francorchamps feiert an diesem Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen, am 12. August 1921 fand hier das erste Rennen statt.

Nathalie Maillet hatte am 1. Juli 2016 die Arbeit als Geschäftsleiterin des Circuit de Spa-Francorchamps übernommen.





