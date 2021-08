Giancarlo Fisichella: 208 km/h mit Lego-Ferrari

Das Modell am Metallbügel

Lego Italien und Ferrari liessen sich in diesem Sommer etwas ganz Besonderes einfallen: Sie brachten das Lego Technic-Modell Ferrari 488 GTE auf eine Rennstrecke und fuhren damit mehr als 200 Sachen!

Seit Jahren arbeiten der dänische Plastikspielzeug-Hersteller Lego und der italienische Sport- und Rennwagenbauer Ferrari eng zusammen. Im Winter 2021 entstand nach der Einführung des Lego Technic-Modells Ferrari 488 GTE die Idee, das 48 Zentimeter lange Bausteinauto auf eine Rennstrecke zu bringen.

Ohne etwas Hilfe ging das nicht: Ungefähr zwanzig Spezialisten von Lego Italien und von AF Corse waren damit beschäftigt, den echten Sportwagen des langjährigen Formel-1-Piloten Giancarlo Fisichella mit einem Metallarm auszurüsten, damit über eine Sicht von acht Kameras und zwei Drohnen der Eindruck entsteht, das Modell würde über die Rennstrecke von Modena rasen!

Der inzwischen 48-jährige Römer Fisichella gab dabei ordentlich Gas: Der 229-fache GP-Teilnehmer bretterte mit bis zu 208 km/h über die Bahn, das Modell aus 1677 Teilen wurde ordentlich durchgeschüttelt.

Camillo Mazzola, Marketing-Chef von Lego Italien: «Das Modell des Ferrari 488 GTE ist so detailtreu gestaltet, dass wir fanden – eigentlich sollte so ein Fahrzeug auf die Rennstrecke! Dank unseres Partner Ferrari haben wir einen Weg gefunden, das in die Tat umzusetzen.»



Das verblüffende Video dazu von Lego und Ferrari sehen Sie auf YouTube





