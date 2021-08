Als Jenson Button wegen McLaren angeschrien wurde

Nach dem Gewinn des WM-Titels 2009 entschied sich Jenson Button für einen Wechsel zu McLaren. Bei Brawn gab es deshalb Unverständnis und Ärger.

Jenson Button gewann mit Brawn GP 2009 den Titel – trotzdem zog es den Briten nach der Saison zu McLaren, wo Lewis Hamilton sein Teamkollege wurde.

Bei Brawn krachte es, als er die Entscheidung verkündete. «Die Leute sagten, es sei der verrückteste Schritt, an der Seite von Lewis Hamilton zu McLaren zu wechseln, und sogar Ross Brawn sagte das», erinnert sich Button im «The High Performance» Podcast

Brawn blieb allerdings relativ gelassen. Ganz im Gegensatz zu Nick Fry, der damals der Geschäftsführer war. «Ich sagte dem Team, dass ich Ende 2009 gehen würde. Ich habe mit Nick Fry gesprochen, der mich im Grunde nur angeschrien hat - er war damals einer der Chefs mit Ross Brawn», so Button.

«Ich erinnere mich, dass ich in sein Büro ging und ihm sagte, dass ich gehe, und er schrie mich einfach an, und ich fing an zu lachen, weil es eine wirklich unangenehme Situation war. Ich hatte irgendwie Mitleid mit ihm, weil er so aggressiv war. Er schaute mich nur an und sagte: 'Warum lachst du mich aus'? Es war die Situation, mit der ich nicht gerechnet hatte», so Button.

Brawn wiederum warnte Button vor dem sportlich schwierigen Schritt «Er war sehr freundlich und sagte: ‚Ich glaube, du machst einen großen Fehler, wenn du neben Lewis fährst‘», so Button.

Der Brite nimmt es rückblickend mit Humor. «Ich dachte: 'Das ist großartig, ich bekomme hier viel positive Energie‘. Aber so etwas passiert. Ich hatte keinen Vertrag für das nächste Jahr, es fühlte sich nicht wie der richtige Ort für mich an und McLaren war es.»

