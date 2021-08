Budkowski: Alonso erinnert mich an Schumacher

Alpine-Direktor Marcin Budkowski singt nach der ersten Saisonhälfte der Formel 1 ein Loblied auf Fernando Alonso. Der Spanier erinnert ihn an Michael Schumacher.

Fernando Alonso heimst in seiner Comeback-Saison ein Lob nach dem anderen ein. Zuletzt erst war der Spanier für sein hartes und sehenswertes Duell mit Lewis Hamilton beim Ungarn-GP gefeiert worden.

Jetzt kommt ein Loblied von Alpine-Direktor Marcin Budkowski. «Ich habe in gut zwanzig Jahren in der Formel 1 mit einer Reihe von Fahrern zusammengearbeitet, und er ist äußerst beeindruckend», sagte Budkowski bei The Race.

«Er erinnert mich ein wenig an Michael Schumacher, um ehrlich zu sein, als ich bei Ferrari war, er war das Maß aller Dinge, was die Professionalität und die Akribie seiner Arbeitsweise angeht. Diesen Charakterzug sehe ich auch bei Fernando», so Budkowski weiter.

Alonso habe ihn mit seiner Rennkunst umgehauen, sagte Budkowski, der interessante Einblicke liefert. «Es ist fast unglaublich. Wir sind an der Boxenmauer, haben alle Daten und haben den vollen Überblick über das Rennen. Er sitzt im Auto und fährt mit voller Pace, und er hat fast die gleiche Analyse des Rennens wie wir, obwohl er nicht annähernd so viele Daten hat oder die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.»

«Das ist das, was mich am meisten beeindruckt. Ich denke, es liegt an seiner Erfahrung in der Formel 1, aber es gibt nicht viele Fahrer, selbst mit zwanzig Jahren Erfahrung, die dazu in der Lage wären», so Budkowski.

Ungarn-GP, Budapest (nach Ausschluss Vettel)

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0