Dauer-Weltmeister Mercedes-Benz liegt auch vor dem Belgien-GP in beiden Weltmeisterschaften vorne. Dennoch ist Mercedes gemessen an 2020 der grösste Verlierer. Unsere Statistik erklärt den Widerspruch.

Wenn die Formel 1 nach der Sommerpause mit den drei Rennen in Belgien, den Niederlanden und in Italien wieder Fahrt aufnimmt, dann scheint auf den ersten Blick alles wie in den vergangenen Jahren zu sein – Lewis Hamilton und Mercedes-Benz führen die Fahrer-WM und die Konstrukteurs-Meisterschaft an. Aber ein zweiter Blick enthüllt ein ganz anderes Bild: Mercedes ist gemessen an 2020 der grösste Verlierer!

Sehen wir uns einmal an, wie es in der Formel 1 zwischen den besten beiden Rennställen nach elf Rennen 2020 stand, damals nach dem Grossen Preis der Eifel auf dem Nürburgring, und heute nach elf WM-Läufen, nach dem Grand Prix von Ungarn.

Mercedes

2020: WM-Leader, 391 Punkte, 9 Siege

2021: WM-Leader, 303 Punkte, 4 Siege

Red Bull Racing-Honda

2020: WM-Zweiter, 211 Punkte, 1 Sieg

2021: WM-Zweiter, 291 Punkte, 6 Siege

Während Mercedes also gemessen an 2020 satte 88 Punkte eingebüsst hat, so hat RBR deren 80 Zähler gewonnen. Wie sich das Kräfteverhältnis verändert hat, zeigt sich auch bei den Siegen. Mercedes gewann vor einem Jahr 9 der 11 ersten Saisonrennen, in diesem Jahr sind es nur vier. Red Bull Racing-Honda steigerte sich hingegen von 1 auf 6 Volltreffer.



Die WM-Führung schmeichelt Mercedes. Denn die Weltmeister profitierten vom Reifenplatzer von Verstappen in Baku, von der Kollision zwischen Verstappen und Hamilton in England sowie von der Startkollision in Ungarn.



Vor einem Jahr hatte Lewis Hamilton als WM-Leader nach elf Rennen 230 Punkte gesammelt, nun sind es 35 weniger. Max Verstappen kam vor einem Jahr auf 147 Punkte, nun hat er 40 mehr auf dem Konto.



Valtteri Bottas hat überdies 53 Punkte weniger erobern können als vor einem Jahr, das hat der zweite RBR-Fahrer besser gemacht. Der Thai-Brite Alex Albon stand nach elf Grands Prix 2020 mit nur 64 Punkten da, der Mexikaner Sergio Pérez hingegen hat 2021 schon 104 Zähler beigesteuert. Wie Verstappen wurde auch Pérez einige Male unverschuldet um Punkte gebracht.



Fazit: Red Bull Racing-Honda liegt 2021 absolut auf Augenhöhe mit Weltmeister Mercedes-Benz, WM-Ausgang offen.





Punkte 2020 und 2021

1. Ferrari +83

2. Red Bull Racing +80

3. McLaren +47

4. Williams +10

5. AlphaTauri +1

6. Alfa Romeo –2

7. Haas ¬–3

8. Renault/Alpine –37

9. Racing Point/Aston Martin –72

10. Mercedes –88





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

04. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

07. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 195 Punkte

2. Verstappen 187

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83

7. Leclerc 80

8. Gasly 50

9. Ricciardo 50

10. Ocon 39

11. Alonso 38

12. Vettel 30

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Latifi 6

16. Russell 4

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 303

2. Red Bull Racing 291

3. Ferrari 163

4. McLaren 163

5. Alpine 77

6. AlphaTauri 68

7. Aston Martin 48

8. Williams 10

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0