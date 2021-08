«Geld reagiert die Welt»: Domenicali kontert Vorwürfe 30.08.2021 - 11:25 Von Andreas Reiners

© LAT Tapfer: Die Fans in Spa

Die Zuschauer in Spa standen am Sonntag stundenlang im Regen, um am Ende eine drei Runden lange Farce zu sehen. Formel-1-Chef Stefano Domenicali nimmt nun zu kommerziellen Vorwürfen Stellung.