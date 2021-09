Rote Flagge in Zandvoort: Lewis Hamilton stellt ab!

Mercedes-Star Lewis Hamilton musste seinen GP-Renner im zweiten freien Training in Zandvoort schon nach zehn Minuten am Streckenrand abstellen, weil er plötzlich keine Power mehr hatte.

Auch zum zweiten freien Training schätzten die Wetterexperten die Regenwahrscheinlichkeit auf null Prozent ein. Die Strecke in Zandvoort hatte sich auf 34 Grad Celsius aufgeheizt, die Aussentemperatur lag bei knapp 20 Grad, als die GP-Stars zum zweiten Training ausrückten. Die Fahrer und Teams liessen sich schnell blicken, denn die erste Session hatte sich auf 24 Minuten verkürzt, nachdem Sebastian Vettels Motor in Rauch aufgegangen war.

Der Aston Martin-Renner des Deutschen wurde mit einem Motor ausgestattet, den der vierfache Weltmeister bereits früher eingesetzt hatte. Die Zwangspause hatte so lange gedauert, weil ein Streckenposten gemeldet hatte, dass der in der Boxengasse gestrandete GP-Renner unter Spannung stand. Das Team war sich sicher, dass keine Gefahr bestand, aber weil die Meldung eine festgelegte Prozedur nach sich zog und auch noch ein Problem mit der FIA-Software bestand, mussten sich die Fahrer letztlich 36 Minuten lang gedulden.

Auch die zweite Session begann mit einer Geduldsprobe, denn der Start wurde aus nicht genannten Gründen um fünf Minuten verlegt. Die Formel-1-Stars sollten dennoch die vollen 60 Minuten Fahrzeit bekommen, teilte die Rennleitung mit. Die Piste füllte sich schnell und Kimi Räikkönen legte mit 1:14,256 min die erste Messlatte, die bald unterboten wurde.

Bis auf Vettel, an dessen Renner noch geschraubt wurde, waren alle Fahrer in den ersten Minuten bereits auf der Bahn und aus der Aston Martin-Box war zu vernehmen, dass der 53-fache GP-Sieger in 10 Minuten würde ausrücken können.

Nach zehn Minuten wurde allerdings die rote Flagge geschwenkt, weshalb Max Verstappen seine schnelle Runde abbrechen musste. Den Grund dafür lieferte Lewis Hamilton, der plötzlich keine Power mehr hatte und seinen Mercedes in der achten Kurve abstellen musste.