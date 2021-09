Max Verstappen: Vom Schwänzer zum Musterknaben

Beim Grossen Preis von Zandvoort ist alles ein wenig anders, und wir staunen – Max Verstappen bei einer Pistenbesichtigung! Hatte der GP-Star nicht festgehalten, dass er von solchen Rundgängen nichts hält?

Für die meisten Formel-1-Piloten gehört es fest zum Ablauf eines Grand-Prix-Wochenendes: die Pistenbesichtigung. Aber ist dieser Pflichttermin nicht etwas altmodisch in Zeiten hochgestochener Simulation? Ist der «track walk» noch relevant?

WM-Leader Max Verstappen liess in Baku wissen: «Ich habe seit 2017 keine Pistenbesichtigung mehr gemacht! Es kann mich keiner dazu zwingen, und ich bleibe dafür lieber noch ein paar Minuten im Bett.»

Der zwölffache GP-Sieger ist nicht der Ansicht, dass ihm dabei etwas entgeht: «Wenn ich etwas über eine Strecke wissen möchte, dann fahre ich auf einer Installationsrunde etwas langsamer und sehe mir das aus der Cockpit-Perspektive an. Das reicht.»

Auch Weltmeister Lewis Hamilton ist ein bekennender Pistenrundgang-Muffel. Im Rahmen des Monaco-GP sagte der siebenfache Weltmeister: «Ich habe früher Pistenspaziergänge gemacht, aber ich habe herausgefunden – das ist eine sinnlose Übung. Denn wenn du im Rennauto mit hohem Tempo ankommst, sieht ohnehin alles ganz anders aus. Ich fand, das ist nur verlorene Zeit und Energie.»

Hamilton verriet auch, angesprochen auf Visualisierungs-Übungen von Sebastian Vettel. «Für mich ist das ist alles Blödsinn. Ich will solche Übungen nicht generell schlechtreden; wenn das für einen Piloten etwas bringt, dann prima. Aber ich habe das auch versucht und fand – für mich ist das nichts.»



Max Verstappen bestätigt: «Es ist halt so, dass jeder Fahrer einen anderen Ansatz hat. Ich habe einfach gemerkt, dass es mir reicht, wenn ich mit dem Formel-1-Auto um den Kurs fahren, um mir alle Einzelheiten einzuprägen.»



Aber hier in Zandvoort ist Verstappen die Strecke abmarschiert. Dabei ist er der einzige aktuelle Formel-1-Fahrer, der sich schon im GP-Renner befahren hatte, anlässlich der Pisteneröffnung im März 2020. Was ist denn nun los?



Verstappen erklärt dazu: «Die Ingenieure sagten mir, dass sie nun auf einen Track walk gehen, und ich meinte spontan: ‘Na gut, dann gehe ich mit'. Hilfreich war das nicht, ich kenne die Bahn ja. Ich sehe meine Formel-1-Runden von 2020 auch nicht als Vorteil, die meisten meiner Rivalen kennen die Strecke von früher. Aber wir fahren nun mit ganz anderen Autos. Daher fangen letztlich alle bei null an.»





Belgien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde

02. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1,995 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,601

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,496

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +7,479

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +10,177

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +11,579

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +12,608

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +15,484

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +16,166

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +20,590

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +22,414

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +24,163

14. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +27,109

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +28,329

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +29,507

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +31,993

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +36,054

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +38,205

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,108





WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0