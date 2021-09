Kimi Räikkönen: Immer noch einer der Besten im Feld

Seit Formel-1-Star Kimi Räikkönen seinen Abschied aus der Königsklasse angekündigt hat, darf sich der «Iceman» viele nette Worte von seinen Konkurrenten und auch von seinem Alfa Romeo-Teamkollegen Antonio Giovinazzi anhö

Kimi Räikkönen hat sich entschieden, der Königsklasse nach der laufenden Saison den Rücken zu kehren. Das bedauert nicht nur die weltumspannende Fangemeinde des gleichermassen sturen wie stillen Finnen, der sich mit seiner unvergleichlichen Art zum Publikumsliebling und zur Kultfigur mauserte. Auch die WM-Kontrahenten von Kimi betonen, wie sehr sie den Champion von 2007 vermissen werden.

Sein Alfa Romeo-Teamkollege erklärt etwa: «Kimi hat in vielerlei Hinsicht einen starken Eindruck bei mir hinterlassen. Ich kenne ihn schon seit 2017, als ich als dritter Fahrer bei Ferrari war. Wir kamen immer gut miteinander aus, und er ist im und ausserhalb des Autos ein sehr fairer Typ. Er macht keine politischen Spielchen und ist ein grossartiger Teamkollege.»

«Und für mich war es eine grosse Hilfe, ihn zu Beginn meiner Karriere an meiner Seite zu haben», betont der Italiener. «Ich habe viel von ihm gelernt, speziell im Rennen, da ist er wirklich unglaublich stark. Auch was die Leidenschaft für den Sport angeht, ist er aussergewöhnlich. Er ist immer noch sehr motiviert, und das nach so vielen Jahren. Er ist einfach ein grossartiger Typ und die Formel 1 wird ihn sicherlich vermissen», fügt er an.

Ähnlich sieht es auch Sergio Pérez. Der Mexikaner sagt über Räikkönen: «Er hatte eine unglaubliche Karriere und ich weiss noch, wie ich in früheren Tagen zu ihm aufschaute, als er sich spannende Duelle mit Fernando Alonso lieferte. Er kann extrem stolz auf seine Leistungen in diesem Sport sein und er hat die Zeit im GP-Zirkus auf seine Art genossen. Er ist ein sehr einzigartiger Mensch und ich wünsche ihm nur das Beste.»

McLaren-Talent Lando Norris stimmt in das Loblied mit ein. Der 21-jährige Brite sagt: «Kimi ist einer der Fahrer, der die Formel 1 zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Wir werden ihn sicher vermissen, bestimmt nicht als grossen Redner, im Gegenteil. Er wird sicherlich vielen fehlen und er gehört heute noch zu den besten Formel-1-Piloten. Er hat viel erreicht, mehr als viele von uns in der aktuellen Startaufstellung.»

WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0