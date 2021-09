Carlos Sainz: Ferrari-Überraschung zum Geburtstag

Ferrari-Star Carlos Sainz feierte am Mittwoch vor dem GP-Wochenende in Zandvoort seinen 27. Geburtstag. Der Spanier wurde von seinem Team überrascht, wie er Tags darauf in der FIA-Pressekonferenz erzählte.

Eigentlich stand am Mittwoch die Reise an den Rundkurs in Zandvoort auf dem Programm. Doch vor dem Flug musste Carlos Sainz noch zum Ferrari-Werk in Maranello, um seinen Mietwagen auszutauschen, wie man ihm gesagt hatte. Der Spanier wurde dort von vielen Ferrari-Mitarbeitern überrascht, die ihm zu seinem 27. Geburtstag gratulierten.

«Das war wirklich eine nette Überraschung von Ferrari, mit der ich nicht gerechnet hatte. Mir wurde nur gesagt, ich solle den Mietwagen austauschen, den ich hatte. Und dann waren da plötzlich Hunderte, die mir gratulierten, das war wirklich super», schwärmte der Rennfahrer aus Madrid an der gestrigen FIA-Pressekonferenz in Zandvoort.

Nach der Anreise und einem Sponsoren-Event mit Shell endete der Geburtstag des aktuellen WM-Sechsten mit einer Partie Golf mit Lando Norris. Der McLaren-Pilot siegte und gab hinterher in den sozialen Medien damit an. Sainz scherzte: «Wenn ich jedes Mal etwas veröffentlichen würde, wenn ich ihn in irgendetwas schlage, dann wäre er jetzt schon depressiv. Er schafft es einmal, mich zu schlagen, und gibt schon in den sozialen Medien damit an!»

Die Strecke in Zandvoort kennt der vierfache GP-Podeststürmer aus der Formel BMW und der Formel 3. «Ich war 2010 erstmals hier, mit der Formel BMW, und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie viel es geregnet hat. Danach war ich zum Masters mit der Formel 3 da und die Strecke war schon im Formel-3-Renner unglaublich. Ich kann mir also gut vorstellen, wie intensiv es mit dem GP-Auto werden wird, speziell mit allen Änderungen, die es noch besser machen. Ich freue mich wirklich darauf und kann es nicht erwarten, auf die Strecke zu gehen», erinnerte sich Sainz.

In Belgien erlebte Ferrari ein schwieriges Wochenende, wie sehen da die Erwartungen für Zandvoort aus? Der Ferrari-Pilot erklärte: «Spa war knifflig und wir verstehen immer noch nicht ganz, warum wir im Nassen nicht so schnell waren, wie wir hätten sein sollen – speziell im Vergleich zu Imola, wo das Auto auf der nassen Bahn fantastisch war. Wir drehten dort schnellste Rennrunden, und in Spa hatten wir keinen Grip. Wir hoffen, dass dies ein Spezialfall war, der sich nicht wiederholt und wir sollten auf dieser Strecke hier wieder das gewohnte Tempo haben und den Sprung ins Q3 schaffen. Wir sollten es hoffentlich in die Top-8 schaffen.»

WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0