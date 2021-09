Lando Norris (McLaren): «Habe nichts falsch gemacht»

McLaren-Talent Lando Norris sprach zum Auftakt ins Zandvoort-Wochenende noch einmal über seinen harten Crash im Belgien-Qualifying und seine Bereitschaft, wieder das gleiche Risiko einzugehen.

Der Crash war heftig und die Enttäuschung gross, denn Lando Norris war im nassen Qualifying auf dem Circuit de Spa-Francorchamps gut unterwegs, als er in der Eau Rouge von der Strecke rutschte. Der McLaren-Pilot blieb bis auf ein paar Prellungen unversehrt, vor dem anstehenden Rennwochenende in Zandvoort beschrieb er: «Mir geht es wieder so gut, wie es nur gehen kann. Es sind noch ein paar Prellungen da, aber das ist nichts, was mich wie einen Helden aussehen lassen würde. Es ist alles wieder gut. Ich habe mich ein paar Tage erholt und bin nun gespannt auf das Wogende.»

Über den Crash sagte der 21-jährige Brite, dass er weniger Auswirkungen auf ihn habe, als wäre der Abflug im vergangenen Jahr passiert. «Ich bin jetzt mental in einer viel besseren Lage», erklärte er. «Ich habe mehr Selbstvertrauen und auch mehr Erfahrung und ich weiss, dass ich dieses Wochenende wieder das gleiche Risiko eingehen kann. Im vergangenen Jahr oder davor wäre ich nach so einem Crash vorsichtiger und würde mir mehr sorgen machen. Das ist nun nicht mehr so.»

«Ich habe nicht das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben bei der Art, wie ich das Qualifying oder diese Runde angegangen bin. Ich werde mit Freude auch an diesem Wochenende wieder das Gleiche riskieren», stellte Norris daraufhin klar.

Und der aktuelle WM-Dritte schwärmte: «Ich freue mich schon auf die Strecke, aber auch auf die Fans hier. Ich kenne die Piste aus der Formel 3 und das war einer der cooleren Kurse, die damals im Kalender waren. Speziell im Qualifying war es eine echte Herausforderung, weil die Strecke keine Fehler verzeiht. Die Änderungen sorgen für noch mehr Charakter und im Q3 wird man Risiken eingehen müssen. Das ist eine gute Herausforderung, auf die ich mich freue.»

WM-Stand nach 12 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 202.5 Punkte

2. Verstappen 199.5

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Sainz 83.5

7. Leclerc 82

8. Ricciardo 56

9. Gasly 54

10. Ocon 42

11. Alonso 38

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 311

2. Red Bull Racing 304

3. McLaren 169

4. Ferrari 166

5. Alpine 80

6. AlphaTauri 72

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0