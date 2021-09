FP1 Zandvoort: Bestzeit von Lewis Hamilton

Mercedes-Star sicherte sich nach der langen Zwangspause in Zandvoort die erste Bestzeit des Wochenendes. Red Bull Racing-Ass Max Verstappen blieb nur knapp langsamer als der WM-Leader.

Bevor Sebastian Vettel noch in den ersten 20 Minuten des ersten Zandvoort-Trainings für eine längere Zwangspause gesorgt hatte, weil seine Antriebseinheit beim zweiten Ausrücken in Rauch aufgegangen war, führte Lando Norris die Zeitenliste mit 1:12,679 min an. Der McLaren-Star, der im Qualifying in Belgien am vergangenen Samstag noch einen harten Crash hatte einstecken müssen, hatte die Messlatte kurz vor der Unterbrechung gelegt.

Damit hatte Norris Titelkandidat Max Verstappen auf die zweite Position verwiesen. Allerdings war der Brite im Gegensatz zum Niederländer mit den mittelharten Gummis unterwegs, als er dies tat. Verstappen hatte seine schnellste Runde hingegen auf den harten Reifen absolviert. Der Lokalmatador war nur 24 Tausendstel schneller geblieben als Valtteri Bottas, der auf dem dritten Platz vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton folgte.

Pierre Gasly, Fernando Alonso, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc und Carlos Sainz komplettierten die Top-10. Dahinter hatten sich Esteban Ocon, George Russell, Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Sergio Pérez, Antonio Giovinazzi, Nikita Mazepin, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel und Yuki Tsunoda eingereiht. Der Japaner hatte noch keine gezeitete Runde geschafft, weil er auf seinem ersten schnellen Versuch einen Dreher hingelegt und danach die Box angesteuert hatte.

Die Pause dauerte ungewöhnlich lange, schliesslich kam Vettel bereits in der Boxengassen-Ausfahrt zum Stehen. Doch offensichtlich war man sich nicht sicher, ob das Auto unter Strom stand, deshalb wurde mit aller Vorsicht erst einmal an unterschiedlichen Stellen nachgemessen. Am Ende blieben den Fahrern nur sechs Sekunden für eine letzte Zeitenjagd.

Die GP-Stars reihten sich in der Boxengasse auf und bemühten sich, auf der 4,259 km langen Piste Abstand zum Vordermann zu schaffen. Am Ende hatte Lewis Hamilton die Nase vorn, der Mercedes-Star blieb knapp eine Zehntelsekunde schneller als Verstappen.

1. Training, Zandvoort

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,500 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,597

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,601

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,623

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,738

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,158

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,231

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,359

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,431

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,515

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,679

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,907

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,053

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,081

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,181

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:13,328

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,516

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,847

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,984

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit