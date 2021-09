Christian Horner: «Zandvoort ist ein Mini-Suzuka»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner vor dem 13. WM-Lauf der Formel-1-Saison 2021: Der 47-jährige Engländer spricht über Eindrücke nach dem ersten Training zum Grossen Preis der Niederlande.

Zandvoort ist in fester Hand der Orange-Hemden: Schon Stunden vor dem ersten Training sassen Tausende von Verstappen-Fans auf den Tribünenplätzen, bei der Rückkehr nach 36 Jahren in die Dünen der kleinen Stadt an der Nordsee wollten die Fans jede Minute auskosten.

Man muss sich das mal vorstellen: Für die 105.000 Karten, die ursprünglich pro Tag angeboten wurden, gab es rund eine Million Anfragen! Am Ende hat die niederländische Regierung 70.000 Fans pro Tag erlaubt, natürlich alle nach 3G-Bestimmungen (geimpft, getestet, genesen), wer 2021 leer ausgegangen ist, erhält dass Geld zurück oder eine Karte für 2022.

Natürlich besteht der Wunsch fast der ganzen Nation darin, Max Verstappen hier zum Sieg zu brüllen. Aber mit dem Willen alleine ist es nicht getan. Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner weiss: Überholen wird auf dem anspruchsvollen, engen Zandvoort-Kurs ganz schwierig, die Qualifikation wird so wichtig wie in den Strassen von Monte Carlo.

Nach dem ersten freien Training zum Grossen Preis der Niederlande sagt Christian Horner: «Es ist fantastisch, hier zu sein, mein erstes Mal. Als ich damals noch Rennen fuhr, bin ich hier nie angetreten. Der Kurs ist kurz, aber anspruchsvoll, wie ein Mini-Suzuka. Das wird noch sehr aufregend!»

«Zandvoort ist zwar kurz wie der Red Bull Ring, aber in Österreich haben wir viel mehr Geraden, also ist das Überholen einfacher. Verkehr wird ein grosses Thema sein.»



«Max freut sich wahnsinnig auf seinen Heim-GP, aber ich sehe eine ganz normale Vorbereitung. Wenn das überhaupt möglich ist, dann ist er noch motivierter.»



Was kommt an diesem Wochenende auf uns zu? Horner: «Auch hier wird das eine enge Kiste gegen Mercedes-Benz. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um das Beste aus unserem Wagen zu holen.»



Horner bestätigt: Für Alex Albon soll ein 2022er Formel-1-Cockpit gefunden werden. «Da ist Einiges in Bewegung auf dem Fahrermarkt, und wir sehen das als Möglichkeit, Alex wieder zum Stammfahrer machen zu können. Wir sprechen hier von Williams und Alfa Romeo.»





1. Training, Zandvoort

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,500 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,597

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,601

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,623

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,738

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,158

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,231

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,359

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,431

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,515

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,679

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,907

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,053

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,081

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,181

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:13,328

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,516

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,847

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,984

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit