Sergio Pérez: «Fühlte mich noch nicht ganz wohl»

Die vielen Unterbrechungen am Trainingsfreitag in Zandvoort verhinderten, dass Sergio Pérez einen guten Rhythmus fand. Der Red Bull Racing-Star schloss den ersten Tag als Zwölftschnellster ab.

Obwohl das erste Training in Zandvoort wegen Sebastian Vettels Motorschaden um mehr als 30 Minuten verkürzt wurde, schaffte Sergio Pérez in der ersten Session ganze 18 Umläufe. Der Mexikaner aus dem Red Bull Racing Team war dabei aber nicht allzu schnell unterwegs, am Ende musste er sich mit dem 16. Platz auf der Zeitenliste begnügen.

Nach der Mittagspause lief es besser für den 31-Jährigen aus Guadalajara, der bei 27 Umläufen die zwölftschnellste Runde des Feldes schaffte. So richtig zufrieden konnte er damit aber nicht sein, denn sein Teamkollege Max Verstappen beendete die beiden Training als Zweit- und Fünftschnellster. Die Tagesbilanz von Pérez fiel entsprechend aus.

«Ich war hier noch nie zuvor unterwegs, es war also völlig neu für mich, und bei so vielen roten Flaggen war es schwierig, einen Rhythmus zu finden», erklärte der aktuelle WM-Fünfte nach getaner Arbeit. «Du brauchst wirklich Vertrauen ins Auto, um ans Limit zu gehen, und das fehlte noch ein bisschen, ich fühlte mich noch nicht ganz wohl», gestand er daraufhin.

Pérez weiss: «Es gibt einige Dinge, die wir uns ansehen und einige Entscheidungen, die wir treffen müssen, damit wir das ganze Potenzial aus unserem Gesamtpaket holen können.» Die Fahrfreude kam dennoch nicht zu kurz. «Es war grossartig, diese Old-School-Strecke zu fahren, die ganz anders als die anderen WM-Kurse und eine ganz spezielle Herausforderung ist. Auch war es super, so viele Fans auf den Tribünen zu sehen», schwärmt der GP-Star.

2. Training, Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,902 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,056

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,074

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,132

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,264

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:11,280

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,462

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,488

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,678

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,713

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,911

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,946

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,136

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,157

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,206

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,607

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,610

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,835

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,855

1. Training, Zandvoort

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,500 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,597

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,601

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,623

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,738

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,158

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,231

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,359

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,431

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,515

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,679

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,907

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,053

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,081

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,181

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:13,328

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,516

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,847

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,984

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit