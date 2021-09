Max Verstappen nach Pole: «Was für ein Gefühl!»

Nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis der Niederlande auf der Zandvoort-Rennstrecke – das sagen die drei schnellsten Fahrer, Max Verstappen, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.

Mit riesiger Spannung war das erste Formel-1-Qualifying in den Dünen von Zandvoort erwartet worden, das erste Abschlusstraining seit dem 24. August 1985; damals sicherte sich der Brasilianer Nelson Piquet im Brabham BT54-BMW die Pole-Position. Es war die letzte Pole für den erfolgreichen Brabham-Rennstall.

36 Jahre später lauteten die Fragen: Red Bull Racing-Honda oder Mercedes-Benz? Max Verstappen, Lewis Hamilton oder Valtteri Bottas? Und wer würde vielleicht den grossen beiden Teams ein Bein stellen können? Inzwischen sind wir schlauer – Max Verstappen auf Pole-Position, vor den beiden Mercedes-Fahrern Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Hier die Stimmen der schnellsten drei Fahrer.



Max Verstappen (1.)

«Was für ein Gefühl! Es ist unglaublich, hier die Pole zu erobern, hör dir nur mal die Menge an! Das Auto war wirklich toll zu fahren, und wenn wir im Quali-Trimm mit nur ganz wenig Sprit im Tank fahren, dann ist es überaus spektakulär. Jeder weiss, wie schwierig das Überholen auf dieser Bahn ist, also sind wir für Sonntag in einer guten Ausgangslage. Nun werden Reifen-Management und eine kluge Strategie ganz wichtig sein, um auch aus dem Sonntag ein Feiertag zu machen. Im Moment geniesse ich die Bestzeit und die tolle Stimmung hier, dann denken wir an morgen.»



Lewis Hamilton (2.)

«Ich bin Max ziemlich nahegekommen, aber leider hat es nicht ganz gereicht. Ein riesiges Dankeschön an die niederländischen Fans, die hier solch eine grandiose Kulisse erzeugen, mit einer sagenhaften Rennstrecke. Gratulation an Max, er hat eine tolle Runde gefahren. Mir ist ein wenig auf den Kopf gefallen, dass ich im zweiten Training nach dem Motordefekt so wenig gefahren bin, wir waren ständig am Aufholen. Aber fast hätte es noch gereicht, um Verstappen abzufangen. Das Rennen wird eine harte Nuss, weil das Überholen auf dieser Bahn schwierig ist. Jetzt kommt es auf eine gute Strategie an. Ich weiss nicht, wie das Rennen wird, aber eines weiss ich jetzt schon – die Fans werden die Anlage zu einem Tollhaus machen.»



Valtteri Bottas (3.)

«Diese Rennstrecke ist wirklich der pure Fahrspass. Mein Auto war gut, aber nicht ganz schnell genug, um in die erste Startreihe vorzustossen. Wir verlieren in den Kurven 2 und 3 am meisten Zeit. Aber wir haben zwei Autos in den ersten Drei, das darf sich sehen lassen.»





Abschlusstraining GP der Niederlande

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,885

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:08,923

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:09,222

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:09,478

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:09,527

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:09,537

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:09,590

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:09,933

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:09,956

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,166

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:10,332

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,367

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,406

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,161

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,314

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:10,530

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,731

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,301

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,387

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,875