3. Training Zandvoort: Bestzeit von Max Verstappen

Max Verstappen war im dritten Training in Zandvoort der Schnellste

Nachdem auch das dritte freie Training durch eine rote Flagge verkürzt wurde, durfte sich Red Bull Racing-Star Max Verstappen über die Bestzeit freuen. Ferrari-Pilot Carlos Sainz musste einen Crash einstecken.

Für Carlos Sainz dauerte das dritte freie Training nur knapp 20 Minuten, dann fand sich der Spanier in den Reifenstapeln wieder. Der Ferrari-Pilot hatte in der dritten Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und sich in die Streckenbegrenzung gedreht. Nun musste er um sein Getriebe zittern. Es dauerte knapp 10 Minuten, bis die Unfallszene aufgeräumt war, dann durften die restlichen WM-Teilnehmer wieder auf die Strecke.

Auch Max Verstappen rückte aus, nachdem er in den ersten 20 Minuten noch in der Box ausgeharrt hatte. Zunächst musste er sich aber mit dem zweiten Platz hinter Valtteri Bottas begnügen, denn der Finne legte die 4,259 km in 1:11,217 zurück und übernahm damit für einige Minuten die Spitze.

Doch das liess der Lokalmatador nicht auf sich sitzen, er legte mit 1:10,702 min nach und unterbot Bottas’ Bestzeit damit um mehr als fünf Zehntel. McLaren-Talent Lando Norris schob sich zwischen den Red Bull Racing-Star und den Mercedes-Piloten. Fernando Alonso mischte sich an der Spitze ein und brannte eine 1:10,670 min in den Asphalt. Dies tat er allerdings auf der weichen Reifenmischung, während Verstappen seine Bestzeit auf den mittelharten Reifen aufgestellt hatte.

Norris, der damit auf die dritte Position rückte, sorgte kurz darauf für Aufregung, der Brite unternahm einen Ausritt in der neunten Kurve, konnte sich aber aus eigener Kraft aus dem Kiesbett befreien, wobei er etwas Kies auf der Strecke verteilte. Danach steuerte er die Box an, um sich frische Reifen zu holen.

In den letzten Minuten legten die GP-Stars noch einige schnelle Runden mit wenig Sprit an Bord hin und Verstappen profitierte bei seinem schnellsten Versuch vom Windschatten der Konkurrenz. Mit dieser unfreiwilligen Schützenhilfe schaffte er eine Rundenzeit von 1:09,623 min, die keiner mehr unterbot.

3. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:09,623 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:10,179

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:10,417

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:10,526

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:10,670

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,781

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,842

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,872

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,896

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,005

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,013

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,083

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,180

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,274

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,299

16. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,940

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,980

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,136

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,162

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,366