Alain Prost über Max Verstappen: «Fast keine Fehler»

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Alain Prost freut sich über den WM-Spitzenkampf von Max Verstappen und Lewis Hamilton. Der 66-jährige GP-Veteran outet sich als Fan des Red Bull Racing-Stars.

Obwohl die GP-Stars am vergangenen Wochenende in Belgien keinen Meter frei fahren konnten und nur wenige Umläufe hinter dem Safety-Car absolvierten, wurde die Prozession als Rennen gewertet und die halbe Anzahl WM-Punkte verteilt. Letzteres führte dazu, dass Max Verstappen wieder näher an seinen Titelrivalen Lewis Hamilton heranrücken konnte.

Nunmehr drei WM-Zähler trennen die beiden Titelanwärter vor dem 13. Kräftemessen in Zandvoort. Das Heimspiel des Red Bull Racing-Stars verspricht viel Spannung, wie auch Alain Prost weiss. Er hofft, dass sich das Spitzenduell zwischen dem Titelverteidiger im Mercedes und dem Herausforderer im Honda-befeuerten Renner aus Milton Keynes bis zum Saisonfinale hinziehen wird.

«Ich schaue mir das Ganze auch als Fan an», erklärt der vierfache Champion im Gespräch mit «De Telegraaf». «Und ich hoffe, dass der Fight bis zum letzten Rennen dauern wird. Du willst Fahrer erbittert kämpfen sehen, wie es Max und Lewis derzeit tun. Crashs wie in Silverstone gehören zwar nicht zwangsläufig dazu, aber sie lassen sich fast nicht vermeiden. Allerdings hoffe ich, dass sich das nicht zu oft wiederholt», fügt er an.

Über Verstappen sagt der 66-jährige Franzose: «Max ist ein Kämpfer, er kann Lewis unter Druck setzen und das ist gut für den Sport.» Und er schwärmt: «Jeder ist doch ein Fan von Max, schon alleine, wie er in der Formel 1 loslegte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich ihn nach seinem ersten Sieg in Barcelona interviewt habe und erstaunt war, wie reif er bereits war. Natürlich hat er seine Fehler gemacht, aber das ist Teil des Prozesses. Mittlerweile macht er fast keine mehr und er verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz.»