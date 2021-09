Max Verstappen (Red Bull Racing): Strafe droht!

Kassiert Max Verstappen nach dem Trainingsfreitag in Zandvoort eine Strafe? Der Lokalmatador muss zu den Rennkommissaren, weil er unter Verdacht steht, die roten Flaggen im zweiten Training missachtet zu haben.

Um 10.45 Uhr muss Max Verstappen heute zusammen mit einem Teamvertreter von Red Bull Racing bei den Regelhütern Garry Connelly, Tim Mayer, Danny Sullivan und Peter Oord antraben. Der Grund: Der Niederländer muss erklären, warum er im zweiten Training an Lance Stroll vorbeigezogen ist, als die rote Flagge bereits gezeigt wurde, weil Lewis Hamilton auf der Strecke ausgerollt war.

Die entsprechenden Aufnahmen machten schon am Freitagabend die Runde im Fahrerlager. Darauf angesprochen beteuerte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner bei «Sky Sports F1»: «Sobald er die rote Flagge gesehen hat, ging Max vom Gas. Ich kann mir nur vorstellen, dass das andere Auto auf einer langsamen Runde war.»

«Ich schaute mir die Daten an und die zeigten, dass er gleich reagierte, sobald er die Message von der roten Flagge bekam», betonte der Chef des aktuellen WM-Zweiten, dem für das Heimspiel eine Strafversetzung in der Startaufstellung droht. Verstappen war gerade dabei, einen schnellen Versuch zu unternehmen, als die Session unterbrochen wurde.

Im Juni gab es in Baku eine Strafversetzung um drei Positionen für Lando Norris, als dieser im Q1 die rote Flagge missachtete und nicht gleich die Boxengasse ansteuerte. Der Brite hatte wenig Zeit, um an die Box abzubiegen, deshalb wurde er nicht mit der üblichen Strafversetzung um fünf Plätze bedacht, wie die Stewards in der Urteilsbegründung betonten. Dazu wurden ihm drei Strafpunkte aufgebrummt.

2. Training, Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,902 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,056

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,074

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,132

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,264

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:11,280

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,462

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,488

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,678

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,713

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,911

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,946

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,136

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,157

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,206

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,607

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,610

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,835

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,855

1. Training, Zandvoort

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,500 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,597

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,601

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,623

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,738

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,158

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,231

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,359

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,431

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,515

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,679

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,907

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,053

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,081

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,181

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:13,328

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,516

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,847

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,984

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit