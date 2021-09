FP3 Zandvoort: Crash von Ferrari-Star Carlos Sainz!

Rote Flagge in Zandvoort: Auch das dritte freie Training musste unterbrochen werden. Der Grund: Ferrari-Star Carlos Sainz hat seinen Dienstwagen eingangs der dritten Kurve in die Reifenstapel gesetzt.

Die grosse Neuigkeit vor dem Start des dritten freien Trainings in Zandvoort war die Covid-19-Infektion von Kimi Räikkönen. Der Weltmeister von 2007, der keine Symptome zeigt, begab sich nach dem positiven Test gleich in Isolation. Seinen Alfa Romeo-Renner durfte Ersatzfahrer Robert Kubica übernehmen. Der Pole war auch der Erste, der sich in der letzten freien Trainingsstunde auf der Piste blicken liess.

Mit 1:15,854 min legte Kubica auch die erste Messlatte, die bald von Mick Schumacher mit 1:14,099 min in den Schatten gestellt wurde. Kurz bevor die erste Rundenzeit auf den Monitoren aufleuchtete, bestätigte die Rennleitung, dass Max Verstappen keine Startplatz-Strafe fürchten musste, nachdem er unter Verdacht gestanden hatte, die Regeln während der ersten roten Flagge im zweiten Training missachtet zu haben.

Kurz darauf setzte sich Lewis Hamilton mit 1:12,010 min an die Spitze. Der Mercedes-Pilot hatte den grössten Teil des zweiten Trainings verpasst, weil er nach zehn Minuten ausgerollt war, entsprechend viele Runden musste der siebenfache Champion und Titelverteidiger nachholen. Der Rest der Pole-Anwärter liess sich Zeit, auch nach den ersten zehn Minuten hatten erst sieben Fahrer eine Runde gedreht.

Kubica verbesserte sich auf 1:15,007 min, blieb damit aber immer noch das Schlusslicht jener Gruppe von Fahrern, die bereits eine Rundenzeit aufgestellt hatten. Dazu gehörte mittlerweile auch Fernando Alonso, der mit 1:11,996 min kurzzeitig die Spitzenposition übernahm, bis Hamilton mit 1:11,964 min konterte. Aber auch der 99-fache GP-Sieger konnte sich nicht lange freuen, er wurde von Charles Leclerc verdrängt, der die 4,259 km in 1:11,768 min schaffte.

Noch schneller war Alonso bei seinem nächsten Versuch, bei dem die Stoppuhr bei 1:11,705 min hielt. Verstappen hatte noch keine Runde gedreht, als nach 20 Minuten die rote Flagge geschwenkt wurde. Der Grund: Carlos Sainz hatte offensichtlich in der zweiten Kurve die Kontrolle über seinen Ferrari verloren und sich eingangs der dritten Kurve in die Reifenstapel gedreht.