Alfa Romeo: Bottas für Räikkönen vor Sotschi klar

Kimi Räikkönen beendet 2021 seine grosse Grand-Prix-Karriere. Als Nachfolger des Formel-1-Champions von 2007 will Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur einen alten Bekannten holen – Valtteri Bottas.

Im vergangenen Winter ist «Iceman» Kimi Räikkönen zum Entschluss gekommen – seine 19. Saison in der Königsklasse soll die letzte sein. Er informierte die Besitzer des Schweizer Rennstalls, und natürlich weiss auch Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur, wohin die Reise geht.

Nun stehen die Zeichen bei den Rotweissen auf Neubeginn, denn Antonio Giovinazzi steht in seiner dritten GP-Saison mit Alfa, ein guter Rennfahrer, keine Frage, aber als Jahrzehntetalent würden wird den Süditaliener nicht bezeichnen, seine Zeit bei Alfa läuft ab; zumal Ferrari 2022 nicht mehr das Recht hat, eines der zwei Cockpits bei Alfa Romeo zu besetzen.

Beim Schritt zur neuen Rennwagengeneration 2022 wäre Vasseur ein Narr, zwei Neulinge an den Start zu bringen. Der Franzose will auf mindestens einen bewährten Mann setzen. Der heisst Valtteri Bottas, für Fred Vasseur ein alter Bekannter: Der neunfache GP-Sieger fuhr 2009 bis 2011 für jenen ART-Rennstall, den Vasseur gegründet hatte; 2009 und 2010 in der Formel 3 (Gesamtdritter in der Formel-3-EM, Zandvoort Masters-Sieger), 2011 in der GP3 (Meister).

Fred Vasseur bestätigt Bottas nicht, dementiert aber auch nicht, sagt vielmehr in Zandvoort: «Ich weiss nicht, wann wir alles unter Dach und Fach haben werden, ob das vor oder nach Monza sein wird, auf jeden Fall aber vor Sotschi. Wir stehen nicht unter Druck und halten alle Karten in unserer Hand.»

Apropos Monza: Noch ist unklar, ob Kimi Räikkönen in Italien fahren kann, nachdem am 4. September bekanntgeworden ist, dass er positiv auf Corona getestet wurde. Falls der Finne keine negativen Tests vorweisen, wird erneut der Pole Robert Kubica für ihn einspringen.

Der gegenwärtige WM-Vierte Bottas über seine Zukunft am Zandvoort Circuit: «Vielleicht weiss ich schon, wo es hingeht, vielleicht auch nicht. Ich bin glücklich mit dem eingeschlagenen Weg und wo der mich hinführt.»



Fred Vasseur ist mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff befreundet. Logisch, dass sich die beiden über die Qualitäten des Niederländers Nyck de Vries unterhalten haben. Auch den kennt Vasseur aus früheren Jahren – der 26-jährige de Vries fuhr 2016 in der GP3 für ART (Gesamtsechster) und wurde 2019 Formel-2-Meister mit ART. 2020/2021 eroberte Nyck den ersten WM-Titel der Formel E.



Was gegen de Vries spricht: Zu wenig Formel-1-Erfahrung, beschränkte Anzahl Testtage, neue Autos – da ist vielleicht ein erfahrener Mann doch die bessere Lösung.





3. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:09,623 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:10,179

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:10,417

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:10,526

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:10,670

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,781

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,842

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,872

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,896

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,005

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,013

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,083

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,180

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,274

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,299

16. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,940

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,980

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,136

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,162

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,366





2. Training, Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,902 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,056

03. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,074

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,132

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,264

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:11,280

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,462

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,488

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,678

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,713

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,911

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,946

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,136

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,157

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,206

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,607

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,610

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,835

20. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,855





1. Training, Zandvoort

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,500 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,597

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,601

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,623

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:11,738

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,158

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:12,231

08. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,359

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,431

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,515

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,679

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,907

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,053

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,081

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,181

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:13,328

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,516

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:13,847

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:15,984

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, keine Zeit