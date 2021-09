Fernando Alonso (9.): «Volle Konzentration gefragt» 05.09.2021 - 11:03 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Fernando Alonso will in der ersten Runde nach vorne rücken

Formel-1-Routinier Fernando Alonso weiss, was er im Rennen in Zandvoort tun muss. Der zweifache Weltmeister erwartet ein langes Rennen, in dem es darauf ankommen wird, möglichst keine Fehler zu machen.