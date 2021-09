WM-Leader Max Verstappen: «So einfach ist das nicht»

Max Verstappen ist Sieger des ersten Grossen Preises der Niederlande seit 1985, der Wunsch der meisten Fans ist in Erfüllung gegangen. Der Red Bull Racing-Star ist nach seinem Heimrennen überglücklich.

Der 17. GP-Sieg von Max Verstappen ist vielleicht von allen der Schönste: Heimsieg in Zandvoort, vor einem Publikum, das eine berauschende Stimmung erzeugt hat. Der Red Bull Racing-Star wurde förmlich zum Sieg getragen.

Siebter Saisonerfolg für Verstappen (nach Imola, Monaco, Frankreich, Steiermark, Österreich und Belgien), damit hat Max wieder die WM-Führung übernommen, es ist sein 52. Podestplatz in der Formel 1, aber noch nie brandete dem Niederländer eine solche Begeisterung entgegen.

Max Verstappen hat im Rennen überdies die Grenze von 1000 Führungsrunden geknackt, das ist das Sahnehäubchen auf einem perfekten Tag. Verstappen ist überglücklich: «Die Fans hatten grosse Erwartungen an mich. Und natürlich wollte ich ihnen einen Sieg schenken. Aber so einfach ist das alles nicht. Die Mercedes waren mir sehr nahe. Heute war ein guter Start entscheidend und danach, den Abstand zu Hamilton zu kontrollieren – damit sie uns nicht unterschneiden konnten. Und dann war es natürlich toll, dass die Königsfamilie hier gewesen ist.»

«Es ist mir nicht schwergefallen, die Konzentration zu behalten. Wenn es hart auf hart geht, bin ich voll bei der Sache und blende alles Andere aus. Aber Lewis hat den Druck aufrechterhalten. 72 Runden hier volle Kanne und am Ende zu gewinnen – das ist schon sehr befriedigend.»

Wie sieht Max das kommende Wochenende in Monza? «Seien wir ehrlich – das war in den vergangenen Jahren nicht unsere beste Strecke. Aber generell haben wir 2021 ein besseres Auto, also reisen wir guter Dinge weiter nach Italien.»



«Die letzten Rennen waren alle nicht normal, das reine Rennergebnis sagt nicht immer alles. Ich glaube, sie hätten bei einem normalen Rennverlauf in Ungarn gewonnen. Wir selber müssen Speed zulegen. Es wird auch eine Rolle spielen, dass wir in den kommenden Wochen auf ganz verschiedenen Strecken fahren. Ich glaube, wer die Nase vorn haben wird, das wird zwischen uns weiter hin und her gehen.»





Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27,56,341h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +24,361 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +54,942

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari





WM-Stand nach 13 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

5. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 345

2. Red Bull Racing 333

3. Ferrari 182

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0