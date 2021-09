Charles Leclerc (Ferrari/5.): «Das war unmöglich» 05.09.2021 - 19:27 Von Mathias Brunner

© Ferrari Ferrari in den Niederlanden: Schneller als McLaren

Ferrari fährt in den Niederlanden ein solides Ergebnis ein – Charles Leclerc Fünfter, Carlos Sainz Siebter. Leclerc über sein Rennen in Zandvoort: «Unser Speed war okay, aber Gasly zu packen, war unmöglich.»