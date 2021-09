Italien-GP im TV: Leclerc hofft auf verrückte Tifosi

Charles Leclerc hofft in Monza auf ein ähnliches Fan-Feuerwerk wie zuletzt in Zandvoort, möglicherweise aber vergeblich. Wir haben die TV-Zeiten für den Italien-GP zusammengestellt.

Charles Leclerc ist ohne Frage beeindruckt. Wie Max Verstappen bei seinem Heimspiel in Zandvoort gefeiert wurde, wie die niederländischen Fans die Strecke in ein Feier-Tollhaus verwandelten, begeisterte nicht nur den Ferrari-Star.

Doch klar: Er hofft am kommenden Wochenende in Monza auf eine ähnlich inspirierende Stimmung. Er kann sich noch daran erinnern, wie es war, als er 2019 vor dem Ferrari-Heimpublikum gewann. «Es ist die Heimat des Teams, und wir können die Unterstützung immer spüren. Was ich 2019 erlebt habe, werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen», sagte Leclerc.

«Dieses Jahr könnte ein bisschen schwieriger sein als 2019, aber es wird gut sein, die Unterstützung zu spüren. Ich hoffe für uns in Monza auf das Verrückte, das wir in Zandvoort für Max gesehen haben. Aber es ist immer etwas ganz Besonderes, in der Heimat von Ferrari zu fahren», so Leclerc.

Das Problem: Der von den Organisatoren erhoffte Ansturm bleibt aus. Für das 14. Saisonrennen werden lediglich 16.000 Zuschauer erwartet. Das berichtete die Gazzetta dello Sport. Ein Grund sind die teuren Tickets, die mindestens 100 Euro kosten. 2019 waren noch 90.000 Fans in Monza, durch die Corona-Beschränkungen wäre in dieser Saison theoretisch die Hälfte möglich.

Italien-GP im Fernsehen

