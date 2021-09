Max Verstappen: Mentale Einstellung eines Champions

Nico Rosberg und Jenson Button wissen, wie man den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister über eine Saison schlägt. Sie attestieren Max Verstappen die Reife dafür.

Im Titelkampf der Formel 1 geht es nicht nur darum, generell bereit für den großen Wurf zu sein. Für Max Verstappen geht es auch darum, Lewis Hamilton zu schlagen. Den Mann, der die vergangenen Jahre die Formel 1 dominiert hat.

Vom Können her ist Verstappen soweit, auch das Auto ist endlich titelreif. Es wird also auf Kleinigkeiten ankommen, auf Nuancen.

Und auch hier ist Verstappen reif für den Titel, sagen zwei Fahrer, die es wissen müssen: Jenson Button konnte Hamilton zu gemeinsamen McLaren-Zeiten im Laufe einer Saison hinter sich lassen, Nico Rosberg schnappte Hamilton 2016 sogar den Titel weg.

Was Verstappen immer öfter zeigt: Seine fahrerische und menschliche Reife, zuletzt erst in Zandvoort, als er trotz des Heimspiel-Drucks ablieferte.

«Das ist seine Stärke, man konnte es auch in seinen Feierlichkeiten sehen - es war nicht so wie der größte Tag seines Lebens. Ja, es war so wie: 'Ich habe einen großartigen Sieg errungen, lasst uns feiern'. Aber es gibt immer noch ein gewisses Maß, und so hat er das ganze Wochenende über die Ruhe bewahrt», sagte Rosberg.

«Es ist die mentale Einstellung eines Champions und der Antrieb eines Champions», so Rosberg weiter.

«Er verrichtet seine Arbeit sehr, sehr ruhig», bestätigte auch Button: «Wir alle sind manchmal emotional und voller Adrenalin, und man ist dann ein bisschen übermütig und bereut es hinterher. Aber er war schon immer ziemlich konsequent, sowohl bei Siegen als auch bei Niederlagen», so Button, der findet: «Er ist seinem Alter weit voraus, und ich glaube, das kommt daher, dass beide Elternteile aus dem Leistungssport kommen.»

Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:06,249 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,932 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +56,420

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Out, Getriebe

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Motor

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Hydraulik

WM-Stand nach 13 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 344.5

2. Red Bull Racing 332.5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0