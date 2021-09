Hülkenberg: Deshalb hat ihn Verstappen so beeindruckt

ServusTV-Formel 1-Experte Nico Hülkenberg sprach an Montagabend in der TV-Sendung «Sport & Talk» aus dem Hangar 7 auf ServusTV über die Leistung von Max Verstappen und den Titelkampf.

Nico Hülkenberg (33) war am Montag in der TV-Live-Sendung «Sport & Talk" aus dem Hangar 7 auf ServusTV zu Gast. Der Blondschopf sprach dabei über das beeindruckende Formel-1-Wochenende von Zandvoort und den Heimsieg von Red-Bull-Racing-Star Max Verstappen.

Zum Start des Rennens sagt der deutsche Aston-Martin-Ersatzfahrer: «Hut ab vor Max. Er sieht ja jeden Tag, wie viele Leute da für ihn hinkommen. Unterbewusst macht das schon etwas mit einem Menschen. Es war aber beeindruckend, wie Max das ausblenden konnte.»

Hülkenberg analysiert: «Max hat gezeigt, dass er um die WM mitkämpfen kann- Mercedes hat alles probiert und mit allen Mitteln versucht, Max zu kriegen. Sie haben mit allen Möglichkeiten gespielt. Sie werden sich nicht geschlagen geben. Der Kampf wird in Monza weitergehen und ich vermute, dass es bis zum Saisonende so weitergehen wird.»

Zum WM-Fight Verstappen gegen Hamilton sagt Hülkenberg: «Es ist ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Es gibt natürlich verschiedene Charaktere an Strecken. Ich denke, die nächsten zwei Rennen in Monza und Sotchi liegen Mercedes vielleicht etwas mehr - es sind Motoren-Strecken. Er wird darum gehen, wer weniger Fehler macht. Jede Entscheidung kann das Zünglein an der Waage sein.»

Zur Stimmung in Zandvoort sagt Hülkenberg im Nachhinein: «Ja, es war gigantisch. Holland ist eine kleine Nation und sie wissen wie man Events macht. Sie haben es top umgesetzt», lobt «Hulk».

