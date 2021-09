Hülkenberg an Bottas: «Andere Gesetze im Mittelfeld»

Nico Hülkenberg sprach in der TV-Live-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» auf ServusTV über die Fahrer-Rochaden in der Formel 1. Und über Valtteri Bottas und den Wechsel zu Alfa Romeo.

Nico Hülkenberg war als Experte in die TV-Live-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» auf ServusTV zugeschaltet. Der ehemalige Formel 1-Star sprach unter anderem über den Fahrermarkt, der durch den Abschied des Finnen Valtteri Bottas bei Mercedes in Schwung gekommen ist.

Zum Abschied von Valtteri Bottas von Mercedes und zu dessen nun offiziellen Wechsel zu Alfa Romeo sagt Hülkenberg: «Es ist ein Umstieg - es wird dann sicher nicht mehr das Top-Auto sein. Im Mittelfeld herrschen andere Gesetze».

Zur Situation von Bottas sagt Hülkenberg: «Ich hätte verstanden, wenn Valtteri mal ein Jahr Auszeit nehmen will nach den sechs sehr intensiven Jahren bei Mercedes. Es war ja nicht leicht an der Seite von Hamilton. Er war an der Seite des wohl besten Fahrers in der Formel 1. Aber er will weitermachen, von dem her chapeau an Valtteri Bottas.»

Es gebe jetzt noch einige Dinge, die erledigt werden müssten, sagt Hülkenberg, was die Veröffentlichung der weiteren Deals betrifft. AlphaTauri hatte am Dienstag Pierre Gasly und Yuki Tsunoda bestätigt, kurz darauf Mercedes dann George Russell. All das war aber auch erwartet worden.

Als frei gelten noch die Plätze bei Williams und ein Sitz bei Alfa Romeo als Teamkollege von Bottas. «Es gibt auch noch das Thema Alex Albon im Williams. Da gibt es jetzt den Schlagabtausch zwischen Toto und Williams», so Hülkenberg.

Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:06,249 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +20,932 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +56,420

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Out, Getriebe

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Motor

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Hydraulik

WM-Stand nach 13 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

6. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 344.5

2. Red Bull Racing 332.5

3. Ferrari 181.5

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0