Italien-GP im (Free)-TV: RTL mischt in Monza mit

Viermal zeigt RTL in dieser Saison ein Formel-1-Rennen im Free-TV. In Monza ist der Kölner Privatsender wieder mit von der Partie.

Seit 1991 hatte der Kölner Privatsender RTL die Formel 1 ohne Unterbrechungen im Free-TV gezeigt. Im Juni 2020 erfolgte dann aber die Entscheidung, sich aus der Königsklasse zurückzuziehen.

Sky erwarb die Rechte für die Jahre 2021 und 2022, RTL wird aber 2021 vier frei empfangbare WM-Läufe übertragen, welche Sky der Formel 1 zugestanden hat. Sky darf diese Grands Prix in Sublizenz weitergeben.

RTL zeigte die Rennen von Imola und Barcelona, zudem hat sich der Sender die Läufe in Monza und auch in Interlagos (14.11.) optioniert – vorbehaltlich aktueller Rennplanänderungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Wer also die Formel 1 mal wieder im Free-TV verfolgen möchte, wir haben die Übertragungszeiten der wichtigsten Sender zusammengestellt.

Italien-GP im Fernsehen

Freitag, 10. September

00.30: Sky Sport F1 – Niederlande-GP, Rennen Kompakt

01.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook: Niederlande

01.30: Sky Sport F1 – Niederlande-GP, Analyse

02.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

03.00: Sky Sport F1 – Niederlande-GP, Rennen

05.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook: Niederlande

05.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00: Sky Sport F1 – Niederlande-GP, Rennen Kompakt

07.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.00: Sky Sport F1 – Warm Up

08.30: Sky Sport F1 – Niederlande-GP, Rennen

10.00: Sky Sport F1 – Warm Up

10.30: Sky Sport F1 – Italien-GP 1989?

12.10: Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

12.45: Sky Sport F1 – Italien-GP 1986 Zusammenfassung?

13.30: Sky Sport F1 – Italien-GP 1989

14.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.20: ORF 1: Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.30: Erstes Training

16.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs

17.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.40: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00: Qualifying

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport News – Qualifying Kompakt

22.00: Sky Sport F1 – Italien-GP 1989

22.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

23.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

Samstag, 11. September

01.00: Sky Sport F1 – Italien-GP 1986 Zusammenfassung

01.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

03.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

05.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

06.00: Sky Sport F1 – Red Bulls 1st Win

06.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.30: Sky Sport F1 – Anthony Davidson im Mercedes W12

09.50: Sky Sport F1 – Radio Rewind Monaco 2021

10.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training?

11.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

12.00: Zweites Training

13.15: Sky Sport F1 – The 2022 F1 Car

15.45: Sky Sport F1 – The 2022 F1 Car

16.00: Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.00: SRF Info – Beginn Berichterstattung Springt-Qualifying

16.15: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.30: Sprint-Qualifying

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach Sprint-Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – The 2022 F1 Car

19.05: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

21.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

22.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

22.45: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

Sonntag, 12. September

00.15: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

00.45: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

02.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

02.45: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

03.45: Sky Sport F1 – GP Confidential

04.15: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

04.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

06.00: Sky Sport F1 – Niederlande-GP, Rennen Kompakt

06.30: Sky Sport F1 – Niederlande-GP, Analyse

08.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Bahrain 2021

09.20: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Portugal 2021

09.40: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Imola 2021

12.10: Sky Sport F1 – The 2022 F1 Car

13.15: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Kompakt

13.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40: ORF 1 – Formel-1-News

14.00: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

14.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00: Grosser Preis von Italien

16.15: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.50: ORF 1 – Motorhome

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook Italien

18.10: ServusTV – Rennen Wiederholung

18.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.00: Sky Sport News – Rennen Kompakt

19.30: ServusTV – Speed - das Motorsportmagazin

21.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

23.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook