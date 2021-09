Ferrari-Junior Mick Schumacher 18.: «Volle Attacke!»

Formel-2-Champion Mick Schumacher hat das Prestige-Duell der beiden Haas-Fahrer gegen Nikita Mazepin gewonnen und auch noch Räikkönen-Reservist Robert Kubica hinter sich gelassen – Rang 18.

Mick Schumacher hat in der Qualifikation von Monza Platz 18 erreicht. Das ist nicht sein bester Auftritt in einer Quali; zuvor war er in dieser Saison einmal auf Rang 15 zu finden (Le Castellet) und drei Mal auf Rang 17 (Niederlande, Belgien, Asebaidschan). Aber die Leistung ist solide, und zudem hat er einmal mehr das Team-interne Duell bei Haas gegen Nikita Mazepin für sich entschieden.

Der Nachswuchsfahrer von Ferrari erzählt über seinen Freitag im Park von Monza: «Wie üblich zum Schluss eines Qualifyings auf dieser Bahn wurde es zum Schluss hin etwas hektisch. Ich bin froh, konnte ich eine schöne Runde zeigen und mich sogar vor einen Alfa schieben. Wir dürfen mit unserer Leistung heute zufrieden sein.»

Was die Sprint-Qualifikation vom Samstag angeht, so meint der Formel-2-Champion von 2020: «Ich hoffe, wir haben unseren Wagen richtig abgestimmt, so dass wir im Sprint ein wenig mitkämpfen können.»

Der Rückstau in den Bereichen Ascari und Parabolica ist ein anhaltendes Ärgernis und ein schwelender Brandherd für einen schlimmen Unfall. Mick sagt: «Ich hatte Glück, dass ich eine Lücke gefunden habe. Leider waren meine Reifen etwas zu wenig warm, als ich die schnelle Runde begann. Aber das ist immer das Risiko, wenn du versuchst, dir eine Lücke zu erzeugen und entsprechend Tempo rausnehmen musst.»



«Ich werde am Samstag voll angreifen. In Silverstone, als wir erstmals einen Sprint zeigten, haben wir gesehen, dass ein so kurzes Rennen anders verläuft als ein Grand Prix, ganz besonders in Sachen Reifen-Management. Daher hoffe ich, ich kann etwas mehr attackieren als in einem WM-Lauf, und mit dieser Einstellung gehe ich auch in den Sprint.»





Qualifying, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,555

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,651

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,966

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,989

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,995

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:20,260

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:20,462

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,510

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,611

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,808

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,913

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,020

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,069

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:21,103

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,392

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,925

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,973

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,248

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:22,530

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,716