Max Verstappen (3.): «Wir wussten, das wird hart»

Die drittbeste Zeit ist auf der Highspeed-Bahn Monza nicht die übelste Ausgangslage für den Sprint. Der Red Bull Racing-Pilot sagt nach der Qualifikation im Autodromo Nazionale: «Wir wussten, das wird hart.»

Drittschnellste Zeit für Max Verstappen in der Freitag-Qualifikation von Monza, damit als dritter Startplatz fürs Sprint-Quali vom Samstag. Max Verstappen ist mit seinem Tag zufrieden, denn er sagt: «Wir wussten immer, das hier wird für uns hart. Diese Strecke ist einfach nicht für uns gemacht. Und wir hatten mehr Mühe als erwartet im freien Training. Dann aber haben wir im Laufe des Qualifyings mit dem Wagen gute Fortschritte erzielt und sind den beiden Mercedes doch recht nahe gekommen.»

«Wir dürfen mit dieser Platzierung zufrieden sein. Im Renntrimm sind wir normalerweise besser aufgestellt, also bin ich zuversichtlich. Und wir haben noch ein zweites freies Training, um am Renn-Speed zu feilen.»

Am Samstag wird es um wenige Punkte gehen: Der Sieger der Sprint-Quali (der für den Grand Prix auf Pole steht) erhält drei Punkte, der Zweitplatzierte zwei, der Drittplatzierte einen. Max weiter: «Unser Ziel ist klar, und das gilt für den Sprint wie für den WM-Lauf – wir wollen so viele Punkte als möglich erobern. Das wird hier ein härteres Stück Arbeit als in Zandvoort, aber unsere Aussichten sind solide.»



«Ich bin überzeugt, das wird von Rennen zu Rennen so weitergehen – einmal sind wir schneller, dann die Anderen, dann wieder wir. In Monza haben wir uns in den letzten Jahren immer schwergetan. Monza sieht auf den ersten Blick so einfach aus, ist es aber nicht. Du musst schon alles auf den Punkt bringen für eine schnelle Runde – das Aufwärmen der Reifen, über die Randsteine brettern, vielleicht einen Windschatten ergattern.»



Eine Sorge dürfe Verstappen am Sonntag los sein: Valtteri Bottas wird nach seinem Motorwechsel wohl ans Ende des Feldes rücken müssen. Damit bleibt nur noch ein Mercedes als Gegner übrig. Dafür muss Max damit rechnen, dass ihm der Finne am Samstag im Sprint Punkte wegschnappt.





Qualifying, Monza

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:19,555

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:19,651

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:19,966

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,989

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,995

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:20,260

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:20,462

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:20,510

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:20,611

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,808

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:20,913

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:21,020

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:21,069

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:21,103

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,392

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:21,925

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:21,973

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,248

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:22,530

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:22,716