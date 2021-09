Damon Hill über Hamilton–Verstappen: Ausser Kontrolle

Formel-1-Weltmeister Damon Hill (60) analysiert die Kollision der beiden WM-Titelanwärter Lewis Hamilton und Max Verstappen in Monza: «Wenn du mal so weit bist, bist du ausser Kontrolle.»

Auch Damon Hill hat sich sehr genau angesehen, was in Monza zwischen den WM-Titelanwärtern Max Verstappen (Red Bull Racing) und Lewis Hamilton (Mercedes) passiert ist. Ihre Kollision hat beide aus dem Rennen gerissen, und viele Fans erinnerte die Szene an frühere Duelle zwischen Michael Schumacher und Damon Hill – sie krachten 1995 in Monza zusammen, davon auch in Silverstone, also genau gleich wie in diesem Jahr Hamilton und Verstappen.

Hill, 1996 mit Williams Weltmeister geworden, findet: «Dieser Zweikampf ist fesselnd und faszinierend. Es ist nur schade, dass in unserem Sport unweigerlich der Punkt kommt, an dem ein Unfall passiert. Für mich ist das kein Zeichen von Geschick, sondern eher von mangelnder Selbstbeherrschung.»

«Ich habe einen Unfall gesehen, der vermeidbar gewesen wäre. Klar stellt man sich dabei die Frage – war das nun eine Fehleinschätzung oder einfach Sturheit? Beide kämpfen mit harten Bandagen, aber wenn du einen Gegner überholen willst wie Max in Monza, dann solltest du schon eine Radlänge voraus sein, und das war er nicht.»

Viele Fans wiesen in den sozialen Netzwerken darauf hin: Die Art und Position der Radsteine haben beim Crash eine Rolle gespielt. Der 22-fache GP-Sieger Hill ist gleicher Ansicht: «Wenn du bei diesen Randsteine so weit bist, bist du ausser Kontrolle. Max hatte die Option, links in den Notausgang zu fahren, aber diese Entscheidung muss früher fallen. Er hätte auch zurückstecken und es später versuchen können. Aber vielleicht hat Verstappen gespürt, dass er nur diese eine Chance bekommt, um an Hamilton vorbeizugehen. Die Konsequenz für beide war ernst, und zum Glück ist niemand verletzt worden.»





Grand Prix von Italien

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Motorschaden)

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12 (Unfall)

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda (Unfall)

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Aufhängungsdefekt)

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda (Bremsdefekt)





WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0