Monza-Sieger Daniel Ricciardo: Verblüffende Zahl

Daniel Ricciardo ist beim Grand Prix von Italien sensationell zum achten GP-Sieg gefahren. Der Australier blickt auf die Ereignisse von Monza zurück und sagt, was von McLaren in Sotschi zu erwarten ist.

Der 32-jährige Daniel Ricciardo hat die McLaren-Durststrecke beendet: Seit 2012 und Jenson Button in Brasilien war das zweitälteste Formel-1-Team ohne neuen Sieg gewesen, der Australier Ricciardo hat McLaren in Monza den 183. GP-Triumph geschenkt.

Daniel kommt damit auf acht GP-Siege, gleich viele wie der Neuseeländer Denny Hulme (langjähriger McLaren-Fahrer) und der Belgier Jacky Ickx. Verblüffend: Ricciardo, Hulme und Ickx haben ihre jeweils acht Siege auf acht verschiedenen Rennstrecken eingefahren!

Daniel Ricciardo: «Es ist ein anhaltend schönes Gefühl, endlich wieder einen Grand Prix gewonnen zu haben. Wir hätten diese drei WM-Läufe in Spa-Francorchamps, Zandvoort und Monza nicht besser abschliessen können und dann auch noch mit einem Doppelsieg!»

«Seit ich Anfang 2021 zu McLaren kam, fiel es mir nicht leicht, mich dem Rennwagen anzupassen – dieser Sieg ist das Ergebnis von sehr viel harter Arbeit aller McLaren-Angestellten, und ich freue mich, dass ich mich für die ganze Unterstützung mit dem Sieg in Monza bedanken konnte.»

«Ich habe mir erlaubt, den GP-Triumph auszukosten, aber dann habe ich begonnen, an Sotschi zu denken. Ich will auf dem guten Wochenende von Monza aufbauen und weitere Punkte einfahren, um unser Saisonziel zu erreichen. Sotschi ist in Sachen Überholen nicht ganz einfach, also kommt dem Qualifying grosse Bedeutung zu.»



McLaren-Teamchef Andreas Seidl: «Der Doppelsieg von Monza bedeutet so viel für alle Mitarbeiter, die in den letzten Jahren mit reichlich Herzblut ans Werk gegangen sind. Wir haben vor der Rennwagenfabrik eine kleine Feier veranstaltet und den Doppelsieg gefeiert.»



«Vor uns liegt aber noch ein langer Weg. Bei aller Freude über Monza behalten wir die Füsse hübsch auf dem Teppich, denn wir wissen, dass der Kampf um WM-Rang 3 kein Spaziergang wird. Also bleibt in unserem Visier, aus einem standfest laufenden Wagen das Beste zu holen und jeder Gelegenheit beim Schopf zu packen.»



«Sotschi ist mit zwei langen Geraden ein Power-Kurs, bietet aber verhältnismässig wenige Überholmöglichkeiten. Wir werden es schaffen müssen, Daniel und Lando in der Startaufstellung möglichst weit vorne zu platzieren, um eine gute Ausgangslage zu erlangen.»





Grand Prix von Italien

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Motorschaden)

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12 (Unfall)

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda (Unfall)

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Aufhängungsdefekt)

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda (Bremsdefekt)





WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0