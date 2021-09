Hamilton-Aus ein No-Go: Tauscht Mercedes den Motor?

Max Verstappen konnte nach seinem Motorwechsel erfolgreich Schadensbegrenzung betreiben. Muss Lewis Hamilton in der Startaufstellung auch noch nach hinten?

Für Max Verstappen war der zweite Platz beim Russland-GP wie ein Sieg. Beim Red-Bull-Renner des Niederländers war der Motor gewechselt worden, weshalb er von ganz hinten starten musste. Zwar half der Regen, doch Platz zwei ist nahezu eine maximale Schadensbegrenzung.

Zwei Punkte beträgt sein Rückstand auf Lewis Hamilton nur. Und Red Bull Racing hofft, dass Mercedes auch bei Hamilton den Motor tauscht und der Brite von hinten starten muss.

«Ich hoffe, dass unsere Informationen stimmen. Nach denen muss Lewis auch nochmal wechseln. Vom letzten Startplatz auf das Podium zu fahren, gelingt nicht so schnell», sagte Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko bei Sky.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff lässt sich nicht in die Karten schauen.

«Das kann man jetzt noch nicht bestätigen, weil wir von Rennen zu Rennen schauen. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass wir den Motor noch wechseln, daher werden wir auch noch so ein Wochenende wie Red Bull haben. Wenn es so kommt, dann bedeutet es, dass wir auch so punkten müssen. Das ist bitter», sagte der Österreicher bei Sky.

Man müsse aber immer «Zuverlässigkeit gegen Performance» abwägen, so Wolff: «Ein Ausfall ist für die Meisterschaft ein No-Go. Weder wir noch unsere Gegner können uns ein Wochenende mit null Punkten leisten.»

Wolff weiter: «Im Moment hangeln wir uns von Rennen zu Rennen. In der Türkei und in Austin warten gute Strecken auf uns. In Mexiko wird es bisschen schwieriger, das war bisher in jedem Jahr unsere Achillesferse. Es wird jetzt weiter hin und her gehen. Hoffentlich spitzt es sich bis zum Ende weiter zu.»

Wolff weiß: «In gewisser Weise maximieren wir unsere Punkteausbeute nicht, und so war es auch in Russland», sagte der Mercedes-Teamchef: «Max ist spektakulär zurückgekommen, und das ist nicht gut für die Meisterschaft», so Wolff.

Wolff lässt sich jedoch nicht unterkriegen. «Kurz gesagt, wir müssen einfach weiterhin sehr aggressiv an die Saison herangehen, nicht defensiv sein, sondern einfach nach vorne fahren, um diese großen Punkte zu holen. Denn weder wir noch die anderen sind im Moment wirklich gut darin, die Punkte zu maximieren.»

Russland-GP, Sotschi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,48,467 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,445 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:00,062 min

04. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,457

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:08,706

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:20,718

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,371

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:24,821

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:28,279

10. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:32,263

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari





WM-Stand nach 15 von 21 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 246,5 Punkte

2. Verstappen 244,5

3. Bottas 151

4. Norris 139

5. Pérez 120

6. Sainz 112,5

7. Leclerc 104

8. Ricciardo 95

9. Gasly 66

10. Alonso 58

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 397,5

2. Red Bull Racing 364,5

3. McLaren 234

4. Ferrari 216.5

5. Alpine 103

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0